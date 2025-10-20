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«Το βιβλίο της εξαφάνισης»: Ένα αιχμηρό μυθιστόρημα για τη Μέση Ανατολή
Magazino
07:13 - 20 Οκτ 2025

«Το βιβλίο της εξαφάνισης»: Ένα αιχμηρό μυθιστόρημα για τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Τι θα γινόταν, αν μια μέρα εξαφανίζονταν όλοι οι Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ; Ένα μυθιστόρημα αιχμηρό και συγκλονιστικό, που καθρεφτίζει την ιστορία της Μέσης Ανατολής κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. 

Ένα πρωί όλοι οι Παλαιστίνιοι του Ισραήλ εξαφανίζονται. Στο Τελ Αβίβ επικρατεί χάος: τα λεωφορεία δεν κυκλοφορούν γιατί λείπουν οι οδηγοί, δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία, ακόμα και τα κελιά των φυλακών έχουν αδειάσει. Τι συνέβη; Ξεκίνησαν οι Παλαιστίνιοι γενική απεργία, ετοιμάζουν επίθεση ή πρόκειται για «θαύμα του θεού του Ισραήλ», όπως υποστηρίζουν μερικοί; Ο Αριέλ, εβραίος δημοσιογράφος, ψάχνει μάταια να βρει τον παλαιστίνιο φίλο του Αλάα. Βρίσκει μόνο το ημερολόγιο του Αλάα, γεμάτο ιστορίες της γιαγιάς του και βιώματα της οικογένειά της πριν και μετά την παλαιστινιακή Νάκμπα, την Καταστροφή του 1948.

Μέσα από δύο διαφορετικές φωνές και οπτικές η Παλαιστίνια δημοσιογράφος και συγγραφέας Ιμπτισάμ Άζεμ αναδεικνύει μια καθημερινότητα ανισότητας και φόβου, αλλά και το βάρος της μνήμης που δεν μπορεί να σβήσει.

Η Ιμπτισάμ Άζεμ γεννήθηκε το 1985 στην Ταϊμπέχ, κοντά στη Γιάφα, την πόλη από την οποία η μητέρα της και οι παππούδες της από την πλευρά της μητέρας της εκτοπίστηκαν το 1948. Έζησε στην Ιερουσαλήμ και, αφού ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στις Ισλαμικές και Μεσανατολικές Σπουδές στο εκεί πανεπιστήμιο, μετακόμισε πρώτα στη Γερμανία και μετά στις ΗΠΑ όπου σπούδασε γερμανική και αγγλική φιλολογία και άρχισε να δουλεύει ως δημοσιογράφος.

Το βιβλίο της εξαφάνισης είναι το δεύτερο μυθιστόρημά της και ήταν υποψήφιο για το Booker International 2025.

Έγραψαν:

Η Ιμπτισάμ Άζεμ προσφέρει ένα εκπληκτικό σχόλιο για την κατάσταση στο Ισραήλ.- Süddeutsche Zeitung

Το ημερολόγιο του Αλάα δεν αφηγείται μόνο τη δική του ιστορία, αλλά και όλων εκείνων που έμειναν ή έφυγαν μετά την Νάκμπα του 1948 και, όπως η γιαγιά και ο παππούς του, δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ.- TLS

Ένα πολύ δυνατό και καλογραμμένο μυθιστόρημα που μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις.- The Guardian

Ολιγοσέλιδο, αλλά υποβλητικό.- Επιτροπή Booker International

Ένα καταπληκτικό βιβλίο που ωθεί τον αναγνώστη να προβληματιστεί για τις αιτίες της Νάκμπα και των γεγονότων που ακολούθησαν. - Middle East Monitor

Ένα υπέροχο βιβλίο για όσα έχουν υποφέρει και εξακολουθούν να υποφέρουν οι Παλαιστίνιοι και το πώς θα αντιδρούσαν οι Ισραηλινοί, αν οι γείτονές τους εξαφανίζονταν.- The Modern Novel

Η Άζεμ απεικονίζει μια κοινωνία όπου άνθρωποι οι οποίοι ζουν ο ένας πλάι στον άλλο δεν γνωρίζονται σχεδόν καθόλου. Ένα μυθιστόρημα που δεν προτείνει λύσεις, αλλά προσφέρει πολλές αφορμές για να προβληματιστούμε.- Der Tagesspiegel

Ένα πανέξυπνο μυθιστόρημα. - FAZ

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