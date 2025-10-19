Σύνοδος MED9: Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή – Παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, πρόκειται να κυριαρχήσουν στην ατζέντα της συνόδου κορυφής των MED9, που διεξάγεται στο Πορτορόζ της Σλοβενίας. Στη συνάντηση θα δώσει το παρών και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’.

Πρόκειται για την πρώτη σύνοδο ηγετών της ΕΕ μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνευσης για τη Μέση Ανατολή, η οποία επιτεύχθηκε πρόσφατα στη διάσκεψη κορυφής του Σαρμ Ελ Σέιχ στην Αίγυπτο, ενώ προηγείται και της επικείμενης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Στο τραπέζι της MED9 αναμένεται να τεθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, όπως και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των μεσογειακών κρατών της ΕΕ στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση. Θα επισημάνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι πολιτικές προσαρμογής σε φυσικές καταστροφές, που ολοένα και εντείνονται. Παράλληλα, θα παρουσιάσει την πρωτοβουλία «5x5» που είχε εξαγγείλει από το βήμα της ελληνικής Βουλής, με στόχο την οργάνωση συνάντησης μεταξύ των παράκτιων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου – δηλαδή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Λιβύης.

Σκοπός αυτής της πρότασης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των πέντε χωρών σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι θαλάσσιες συνδέσεις, η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και η πολιτική προστασία.