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Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι
Οικονομία
13:48 - 29 Ιουν 2026

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι οικονομίες των χωρών της Νότιας Ευρώπης πέτυχαν μια αξιοσημείωτη αναστροφή της πορείας τους μετά από τις βαθιές ανισορροπίες της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, κινούμενες προς συνθήκες ενίσχυσης της ανάπτυξης και σύγκλισης έναντι των οικονομιών του Βορρά.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στην ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού,
  • στην ανθεκτικότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης,
  • στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προηγούμενων ετών,
  • στη σημαντική στήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους και
  • σε ορισμένες περιπτώσεις στη δημοσιονομική προσαρμογή.

Αντιθέτως, οι οικονομίες του Βορρά επηρεάζονται δυσμενώς από τη χαμηλή δυναμική του διεθνούς εμπορίου, την επιβράδυνση της μεταποίησης και το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, η θετική πορεία του Νότου δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνων, καθώς παραμένει ευάλωτη σε δημοσιονομικές πιέσεις, εξωτερικά σοκ και τη γενικότερη επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η μέχρι σήμερα ανάπτυξη έχει στηριχθεί κυρίως στην άνοδο της απασχόλησης και όχι τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας, γεγονός που ενδέχεται να περιορίσει τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, ενώ η σταδιακή ολοκλήρωση της απορρόφησης πόρων του Next Generation EU δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στη μεταπανδημική εποχή, η Ευρωζώνη χαρακτηρίζεται από αυξημένη ετερογένεια ως προς την οικονομική επίδοση των κρατών-μελών, αντανακλώντας αλλαγές τόσο στο διεθνές περιβάλλον, όσο και στις επιμέρους οικονομίες. Ειδικότερα, οι οικονομίες των χωρών της Νότιας Ευρώπης καταγράφουν ενισχυμένους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, βελτίωση των δεικτών απασχόλησης και θετική δυναμική ως προς την απορρόφηση των επενδύσεων. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε συγκριτικά στοιχεία του ΑΕΠ (Γράφημα 1). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ισπανίας, η οποία το 2025 σημείωσε σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη (2,8%) σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,5%) και υπερέβη επιδόσεις μεγαλύτερων οικονομιών του πυρήνα, όπως η Γερμανία (0,2%) και η Γαλλία (0,8%).

Παράλληλα, η σταδιακή σύγκλιση στους δείκτες πιστοληπτικής αξιολόγησης και στο κόστος δανεισμού αντανακλά τη βελτίωση των μακροοικονομικών θεμελιωδών μεγεθών του Νότου, αλλά και τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες οικονομίες του Βορρά. Συνολικά, διαμορφώνεται μια εικόνα μερικής αναστροφής των παραδοσιακών ανισορροπιών εντός της Ευρωζώνης, χωρίς ωστόσο να έχει παγιωθεί ως δομική μεταβολή.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης

Οι βελτιωμένες επιδόσεις των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης οφείλονται σε έναν συνδυασμό κυκλικών παραγόντων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που επηρέασαν θετικά τόσο τη βραχυχρόνια δυναμική, όσο και τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Πρώτον, η έντονη ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Μετά την πανδημία, η ζήτηση για ταξιδιωτικές υπηρεσίες επανήλθε ταχύτατα, οδηγώντας σε αύξηση των διεθνών αφίξεων και των τουριστικών εσόδων, με αποτέλεσμα την ευρύτερη ενίσχυση των υπηρεσιών, της απασχόλησης και των συναφών δραστηριοτήτων. Η συμβολή του τουρισμού λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, από τις μεταφορές έως το λιανικό εμπόριο, ενισχύοντας τη συνολική ενεργό ζήτηση .

Δεύτερον, το μοντέλο ανάπτυξης των οικονομιών του Νότου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη εξάρτηση από την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, σε ένα περιβάλλον επιβράδυνσης του παγκόσμιου εμπορίου. Η αύξηση των ονομαστικών μισθών και η βελτίωση της απασχόλησης ενίσχυσαν τα διαθέσιμα εισοδήματα, στηρίζοντας την εγχώρια ζήτηση και περιορίζοντας την επίδραση των εξωτερικών διαταραχών (LGT).

Τρίτον, η συμβολή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν μετά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας ήταν καθοριστική, ιδίως στην αγορά εργασίας και στο θεσμικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η αυξημένη ευελιξία στην αγορά εργασίας, η συγκράτηση του κόστους και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνέβαλαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, επιτρέποντας την ταχύτερη προσαρμογή στις μεταβολές του οικονομικού κύκλου (Europe Focus).

Τέταρτον, ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, και ειδικότερα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή μετάβαση και οι υποδομές, ενισχύοντας τόσο τη βραχυχρόνια ζήτηση όσο και το δυνητικό προϊόν.

Τέλος, η διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. στην Ισπανία και την Πορτογαλία) κατέστησαν τις οικονομίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου περισσότερο ανθεκτικές, περιορίζοντας την εξάρτηση από εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα (Institute of Energy for South-East Europe).

H βελτιωμένη επίδοση των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης αποτυπώνει μια ευρύτερη μετατόπιση προς ένα πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό αναπτυξιακό πρότυπο, αν και η διατηρησιμότητα της τάσης αυτής είναι συνάρτηση και άλλων εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. Παρά τη θετική συγκυρία, η αναπτυξιακή δυναμική των χωρών αυτών ενέχει και σημαντικούς κινδύνους. Το υψηλό επίπεδο δημόσιου χρέους περιορίζει τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και αυξάνει την ευαισθησία σε άνοδο των επιτοκίων. Επιπλέον, η εξάρτηση των οικονομιών από τον τουρισμό συνεπάγεται κυκλική ευαισθησία σε εξωγενείς διαταραχές, όπως γεωπολιτικές κρίσεις και περιορισμοί στις μετακινήσεις.

Επίσης, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης (ECB Macroeconomic Projections, June 2026).

Τέλος, οι εκθέσεις των Letta και Draghi αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Κεντρικός άξονας είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και η άρση των εμποδίων που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, στις εκθέσεις αυτές προτείνεται η αύξηση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ψηφιακή τεχνολογία, η ενέργεια και η καινοτομία, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και ισορροπημένου ευρωπαϊκού οικονομικού μοντέλου (European Economic and Social Committee).

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