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Τσιόδρας: Οι προκλήσεις για τις μεσογειακές χώρες απαιτούν αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση, όχι απλές διακηρύξεις
Πολιτική
12:59 - 25 Νοε 2025

Τσιόδρας: Οι προκλήσεις για τις μεσογειακές χώρες απαιτούν αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση, όχι απλές διακηρύξεις

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη η ΕΕ να λειτουργήσει ενιαία και πιο αποφασιστικά για την εμβάθυνση της περιφερειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και στη συζήτηση σχετικά με το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μεσόγειο.

Τόνισε, επίσης, ότι η εμβάθυνση αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί σε διακηρύξεις, σημειώνοντας ότι «απαιτούνται σαφή χρονοδιαγράμματα, επαρκής χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια θάλασσα ευημερίας σε μια ταραγμένη γειτονιά».

Ο κ. Τσιόδρας επισήμανε ακόμα ότι η Μεσόγειος αποτελεί μια κρίσιμη περιοχή για την Ευρώπη σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών, προσθέτοντας ότι «ειδικά η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας αφού η Μέση Ανατολή παραμένει μια από τις περιοχές με τις περισσότερες συγκρούσεις στον πλανήτη. Αλλά και προκλήσεις, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ύπαρξη γειτόνων με έντονα αναθεωρητικές τάσεις, όπως η Τουρκία, ενώ η τουρκική κατοχή στην Κύπρο συνεχίζεται».

Αναφέρθηκε, δε, στη δυνατότητα της περιοχής να συμβάλει και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης ως η γέφυρα που ενώνει την ήπειρό μας με την Ασία και την Αφρική. Και καταλήγοντας, υπενθύμισε ότι αποτελεί «hotspot» κλιματικής κρίσης με τις Μεσογειακές χώρες να βιώνουν τις συνέπειές της με αυξανόμενη ένταση και κόστος και υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των υποδομών και την αντιμετώπιση των κρίσεων.

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