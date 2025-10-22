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Γκίκας: Προανήγγειλε την προκήρυξη 1.000 νέων θέσεων στο Λιμενικό και κίνητρα για το ναυτικό επάγγελμα
Ναυτιλία
16:00 - 22 Οκτ 2025

Γκίκας: Προανήγγειλε την προκήρυξη 1.000 νέων θέσεων στο Λιμενικό και κίνητρα για το ναυτικό επάγγελμα

Reporter.gr Newsroom
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Την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής με 1.000 νέα στελέχη προανήγγειλε ο υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά την επίσκεψή του στο λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με τον κ. Γκίκα, η πρώτη προκήρυξη για 500 λιμενοφύλακες αναμένεται να εκδοθεί σύντομα, ενώ μέσα στο 2026 θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για τον ίδιο αριθμό προσλήψεων.

«Το έργο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα και η Ακτοφυλακή είναι κρίσιμης σημασίας. Παρά τις 9.500 οργανικές θέσεις, σήμερα υπηρετούν λιγότεροι από 8.000, λόγω συνταξιοδοτήσεων, επομένως η ενίσχυση είναι απαραίτητη», τόνισε ο κ. Γκίκας. Παράλληλα, ανακοίνωσε την προώθηση των διαγωνισμών για νέα πλοία, τον εκσυγχρονισμό των αεροπορικών μέσων, μικρότερα πλοία, συστήματα εντοπισμού και νέα drone, με στόχο την αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας του Σώματος μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Κατά την επίσκεψή του στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού των Ιόνιων Νήσων, ο υφυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτική εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας τις ακαδημίες με οικονομικά κίνητρα και σύγχρονες υποδομές. Συγκεκριμένα, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 1,16 εκατ.€, θα αποκτηθούν νέοι προσομοιωτές, αίθουσες τηλεδιδασκαλίας και εργαστήρια. Επιπλέον, λύθηκε το χρόνιο πρόβλημα των εκπαιδευτικών ταξιδιών, με επιδότηση του δεύτερου ταξιδιού και θεσμοθέτηση ετήσιου επιδόματος 3.400€ ανά φοιτητή.

«Στόχος μας είναι η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο στη ναυτιλία και πρέπει να έχουμε τους δικούς μας νέους ναυτικούς στα πλοία μας», σημείωσε ο κ. Γκίκας, προσθέτοντας ότι έως το τέλος του έτους θα κατατεθεί νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης.

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