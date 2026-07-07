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IMO: Έκκληση για την άμεση απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές
Ναυτιλία
08:15 - 07 Ιουλ 2026

IMO: Έκκληση για την άμεση απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές

Reporter.gr Newsroom
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Έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για τον άμεσο συντονισμό των προσπαθειών με στόχο την ασφαλή απελευθέρωση 44 ναυτικών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές και ένοπλους ληστές απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Οι ναυτικοί βρίσκονται στα πλοία MT Honour 25, Eureka και Sward, τα οποία καταλήφθηκαν μεταξύ Απριλίου και Μαΐου στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και στον Κόλπο του Άντεν.

Ο κ. Ντομίνγκεζ έκανε λόγο για ιδιαίτερα δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι τα πληρώματα έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματα τροφίμων και πόσιμου νερού, ενώ παραμένουν καθημερινά αντιμέτωπα με τον φόβο της βίας.

«Τα περιστατικά αυτά αποτελούν σαφή υπενθύμιση ότι η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία εις βάρος των ναυτικών εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και διεθνή συνεργασία», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του IMO, απευθυνόμενος στα μέλη του Συμβουλίου του Οργανισμού που συνεδριάζει στο Λονδίνο.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι ο IMO θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη σημαίας, τα παράκτια κράτη, τους περιφερειακούς οργανισμούς και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, με στόχο την ασφαλή επιστροφή των ναυτικών στις οικογένειές τους.

Ο επικεφαλής του IMO κάλεσε επίσης τις πλοιοκτήτριες και διαχειρίστριες εταιρείες να εφαρμόζουν αυστηρά τις Best Management Practices for Maritime Security (BMP) και να πραγματοποιούν αναλυτικές αξιολογήσεις κινδύνου πριν από κάθε διέλευση πλοίων από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Η παρέμβαση του IMO έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία επανεμφανίζονται ανησυχητικά σημάδια αναζωπύρωσης της πειρατείας στην περιοχή της Σομαλίας και του Κόλπου του Άντεν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού, μόνο το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν 24 περιστατικά ή απόπειρες πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, ενώ οι δράστες εμφανίζονται πλέον καλύτερα εξοπλισμένοι και περισσότερο βίαιοι.

Η επιδείνωση της εικόνας αποτυπώνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας αυξήθηκαν κατά 17% από το 2024 στο 2025, φθάνοντας τα 171 έναντι 146 την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που επαναφέρει τη θαλάσσια ασφάλεια στο επίκεντρο των ανησυχιών της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

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