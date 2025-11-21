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Celestyal: Ηγετική πρωτοβουλία στην υιοθέτηση βιοκαυσίμων και πρακτική πρωτοπορία στην πράσινη ναυτιλία
Ναυτιλία
08:24 - 21 Νοε 2025

Celestyal: Ηγετική πρωτοβουλία στην υιοθέτηση βιοκαυσίμων και πρακτική πρωτοπορία στην πράσινη ναυτιλία

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ESG Shipping Awards 2025 The Conference - Sustainable Shipping: "ESG Leadership in a Time of Uncertainty", που έλαβε χώρα εχθές στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, πραγματοποίησε σημαντική παρέμβαση, αναδεικνύοντας την εμπειρία της στην υιοθέτηση βιοκαυσίμων, ως η πρώτη εταιρεία που το εφάρμοσε στην πράξη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του πάνελ "Shaping Together the Future of Sustainable Shipping", ο κ. Κωνσταντίνος Τσιγάρας, Managing Director της Coral Marine, αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή προσέγγιση της Celestyal στη χρήση βιοκαυσίμων, απευθυνόμενος προς τον Χρύσανθο Χρυσάνθου, VP Technical της Celestyal, και υπογραμμίζοντας τον ρόλο της εταιρείας ως πρότυπο βιώσιμης ναυτιλίας στον τομέα της κρουαζιέρας.

Η Celestyal, εφαρμόζοντας το στρατηγικό της πλάνο, ξεκίνησε φέτος τη χρήση βιοκαυσίμων σε όλο τον στόλο της.

H εταιρεία το 2025 κατανάλωσε περίπου 2.000 μετρικούς τόνους B24 συνολικά, χωρίς να προκύψει κανένα τεχνικό ζήτημα.

Η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα ολοένα και πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, με τον Κανονισμό FuelEU Maritime να έχει τεθεί σε ισχύ εντός του έτους. Ο κ. Χρυσάνθου τόνισε ότι το κόστος συμμόρφωσης είναι ήδη σημαντικό και αναμένεται να αυξηθεί έως και 50% λόγω της συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς, το 2026, δημιουργώντας μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά για τα υπάρχοντα πλοία. Ο ίδιος δήλωσε: «Η χρήση βιοκαυσίμων έχει αναδειχθεί σε μια πρακτική και βιώσιμη μεταβατική λύση. Ο ρόλος τους γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος μετά το 2030, όταν τα όρια έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) θα γίνουν πολύ πιο αυστηρά.

Η σημασία των στρατηγικών συνεργασιών για την κλιμάκωση βιώσιμων λύσεων, όπως η δική μας με την Coral Marine, εξασφάλισε αξιόπιστα, πιστοποιημένα βιοκαύσιμα με πλήρη ιχνηλασιμότητα και ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα

Σχεδιάζοντας για το μέλλον, η Celestyal προγραμματίζει:

  • Σταδιακή αύξηση των αναλογιών ανάμειξης όπου είναι εφικτό.
  • Εξερεύνηση προηγμένων βιοκαυσίμων όπως HVO και FAME δεύτερης γενιάς.
  • Ολοκληρωμένη προσέγγιση με μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως επιστρώσεις κύτους χαμηλής τριβής και παρακολούθηση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

«Ενώ η ρυθμιστική πίεση είναι υψηλή και αυξάνεται, τα βιοκαύσιμα έχουν αποδειχθεί ένα αξιόπιστο, άμεσο και αποτελεσματικό εργαλείο στο ταξίδι μας προς τη συμμόρφωση και τη βιωσιμότητα», κατέληξε ο κ. Χρυσάνθου.

«Καθώς ακόμη δεν υπάρχει ένα καθολικό και σταθερό πλαίσιο που να στηρίζει την πράσινη μετάβαση στη ναυτιλία, η κλιμάκωση της παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων παραμένει περιορισμένη. Για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον, η αγορά θα συνεχίσει να χρειάζεται μίγματα συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα. Από την πλευρά μας στη Motor Oil, επενδύουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και διάθεση αξιόπιστων, πιστοποιημένων βιοκαυσίμων, ώστε να υποστηρίξουμε στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου», τόνισε από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Τσιγάρας, Managing Director της Coral Marine.

Στο πάνελ, εκτός του κ.Τσιγάρα, συμμετείχαν επίσης οι: Matthew Lodge, Πρέσβης της Αυτού Μεγαλειότητας στην Ελληνική Δημοκρατία, Νίκος Αυλώνας, V. President, Corporate Responsibility Institute (CRI), Christopher Rex, Head of Sustainability & Research, Danish Ship Finance και Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Public and Investor Relations Chief Deputy Manager, Ο.Λ.Π./COSCO SHIPPING.

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