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ZIM: Maersk και Hapag-Lloyd διεκδικούν την ισραηλινή εταιρία υπό το βλέμμα της κυβέρνησης
Πηγή: ZIM
Ναυτιλία
16:16 - 28 Δεκ 2025

ZIM: Maersk και Hapag-Lloyd διεκδικούν την ισραηλινή εταιρία υπό το βλέμμα της κυβέρνησης

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας liner ναυτιλίας,η AP Moller-Maersk και η Hapag-Lloyd, διεκδικούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον έλεγχο της ισραηλινής εταιρείας ZIM Integrated Shipping Services, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο εμφάνισης τρίτου ενδιαφερόμενου.

Η ZIM, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αποτελεί τον εθνικό πυλώνα της θαλάσσιας εμπορευματικής μεταφοράς του Ισραήλ. Παρότι λειτουργεί με asset-light μοντέλο, βασισμένο σε ναυλώσεις πλοίων και όχι σε ιδιόκτητο στόλο, διατηρεί κρίσιμη παρουσία σε βασικά εμπορικά δρομολόγια, ιδίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Άπω Ανατολή.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διαρκών απειλών για τις θαλάσσιες οδούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, ο ρόλος της ZIM υπερβαίνει τα στενά επιχειρηματικά όρια και αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Η Maersk, ο μεγαλύτερος μεταφορέας εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, προσεγγίζει την υπόθεση μέσα από το πρίσμα της κάθετης ολοκλήρωσης. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει συστηματικά σε logistics, terminals και end-to-end υπηρεσίες, επιδιώκοντας να μετασχηματιστεί από καθαρό liner σε ολοκληρωμένο πάροχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η απόκτηση της ZIM θα της παρείχε ισχυρότερη πρόσβαση σε αγορές με υψηλή προστιθέμενη αξία και θα ενίσχυε τη θέση της σε διαδρόμους που συνδέονται άμεσα με τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να εγείρει σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του ήδη δεσπόζοντος μεγέθους του ομίλου.

Από την άλλη πλευρά, η Hapag-Lloyd εμφανίζεται ως ο πιο «ήσυχος» διεκδικητής.

Με σαφώς πιο συντηρητική στρατηγική και χωρίς την ένταση κάθετης ολοκλήρωσης που χαρακτηρίζει τη Maersk, ο γερμανικός όμιλος εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενσωματώσει τη ZIM στο υπάρχον δίκτυο του με λιγότερους κραδασμούς.

Για την Hapag-Lloyd, η ZIM προσφέρει ενίσχυση σε επιλεγμένα trades και πρόσβαση σε αγορές όπου η ισραηλινή εταιρεία διαθέτει βαθιά γνώση και εμπορικές σχέσεις, χωρίς να ανατρέπεται η ισορροπία ισχύος στον κλάδο.

Πέραν όμως των εταιρικών υπολογισμών, το κρίσιμο ερώτημα αφορά τον ρόλο του ισραηλινού κράτους.

Η ZIM συνδέεται ιστορικά και λειτουργικά με τον ζωτικό τομέα των μεταφορών της χώρας, αποτελώντας βασικό εργαλείο διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής αγαθών σε περιόδους κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να αποκλειστεί κυβερνητική παρέμβαση ή, τουλάχιστον, αυξημένος θεσμικός έλεγχος της διαδικασίας. Ενδεχόμενη εξαγορά από ξένο όμιλο θα μπορούσε να συνοδευτεί από ειδικούς όρους, ρήτρες διατήρησης δραστηριοτήτων ή ακόμη και περιορισμούς ως προς τον βαθμό ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εθνική εφοδιαστική επάρκεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/12/2025 - 17:45
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