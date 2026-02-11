Μύκονος: Στις 778 οι προσεγγίσεις κρουαζιέρας φετος
11:02 - 11 Φεβ 2026

Μύκονος: Στις 778 οι προσεγγίσεις κρουαζιέρας φετος

Reporter.gr Newsroom
Αρχίζει στις 20 Μαρτίου η νέα τουριστική περίοδος κρουαζιέρας στη Μύκονο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Θα διαρκέσει έως τις 6 Δεκεμβρίου με τις πρώτες δηλώσεις προσεγγίσεων να φτάνουν τα 778 πλοία. 

Tο πρόγραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα αφορά σειρά εταιριών κρουαζιέρας και η κατανομή έγινε μέσω του berth allocation system , ένα σύστημα που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία προκειμένου να αποφεύγονται υπερσυγκεντρώσεις στους αποβιβαζόμενους επιβάτες και να διασφαλίζεται η ομαλή ροή επισκεπτών προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Αθ. Κουσαθανάς - Μέγας, το πρόγραμμα του 2026 θα μπορούσε να εξασφαλίσει ενδεχομένως και περισσότερα κρουαζιερόπλοια, αν δεν λειτουργούσε ως αντικίνητρο η υπέρογκη επιβολή του τέλους επιβατών στα 20 ευρώ ανά άτομο που ισχύει μόνο για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη σε αντίθεση με άλλους προορισμούς με πολύ λιγότερα τέλη.

"Εμείς, παρόλα αυτά - πρόσθεσε ο κ. Μέγας - συνεχίζουμε τις προσπάθειες ανάδειξης του νησιού μας στον τομέα αυτό και με σειρά έργων αναβάθμισης, επισκευής και εκσυγχρονισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων και στα δύο λιμάνια, διασφαλίζουμε την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των προσεγγίσεων, ώστε να ανταποκριθούμε στη φήμη της Μυκόνου ως προορισμού που καλύπτει πολλαπλά ενδιαφέροντα επισκεψιμότητας".

