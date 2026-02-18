ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: Προηγμένο σύστημα ανέλκυσης πλοίων τύπου Syncrolift μετά από 15 χρόνια
Ναυτιλία
09:21 - 18 Φεβ 2026

ΟΝΕΧ Ναυπηγεία Σύρου: Προηγμένο σύστημα ανέλκυσης πλοίων τύπου Syncrolift μετά από 15 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Η ΟΝΕΧ συνεχίζει με βάση ανακοίνωση, να πρωτοπορεί και να επενδύει στα ναυπηγεία καθιστώντας την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στη Μεσόγειο.

Μετά από 15 χρόνια, τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ Σύρου επανενεργοποιούν το SYNCROLIFT. Πρόκειται για το σύστημα ανέλκυσης πλοίων (shiplift), το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή και νέα κατασκευή πλωτών μέσων. Έχει τη δυνατότητα ανέλκυσης και μεταφοράς πλοίων μέγιστου βάρους 2.500 τόνων.

Επιπλέον μπορούν να εξυπηρετηθούν και ανάγκες καθέλκυσης νεότευκτων πλοίων της κατηγορίας αυτής.

Το Syncrolift της Onex Neorion Shipyards εγκαταστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο πλαίσιο της αναβάθμισης για τη δημιουργία γραμμής παραγωγής Super Yachts.

Παράλληλα με τη λειτουργία του ως μέσο καθέλκυσης των νεότευκτων σκαφών, χρησιμοποιήθηκε και για την ανέλκυση προς συντήρηση και επισκευή υπαρχόντων σκαφών διαφόρων τύπων.

Κατά το διάστημα 2003 - 2016 καθελκύστηκαν δύο νεότευκτα Super Yacht μήκους 85,22m, τρία πυροσβεστικά 28,60m, ενώ αξιοποιήθηκε για την τακτική συντήρηση πάνω από 60 ήδη υφιστάμενων σκαφών του εμπορικού και του πολεμικού ναυτικού.

Το Syncrolift συνδυάζεται με σύστημα προώθησης από και προς τη στεριά της TTS και αντίστοιχη διάταξη χερσαίων ραγών, με δυνατότητα ταυτόχρονης ανέλκυσης ή επισκευής δύο ή και περισσότερων σκαφών αναλόγως των διαστάσεων τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι τα παρακάτω:

SYNCROLIFT (Shiplift):

  • Ανυψωτική ικανότητα: 37t/m (≈2.500 tons)
  • Μέγιστες διαστάσεις πλοίου: μήκος 100m x πλάτος 20m x βύθισμα 4,8m
  • Μήκος πλατφόρμας: 84,35m
  • Πλάτος πλατφόρμας: 22,20m
  • Μέγιστο ωφέλιμο βύθισμα πάνω από τα Cradles: 5,10m

Με το SYNCROLIFT αναβαθμίζονται οι ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές εγχώριες δυνατότητες και σε αυτόν τον τομέα, με την ΟΝΕΧ να συνεχίζει να επενδύει στην ουσιαστική αναβάθμιση όλων των υποδομών σε Σύρο και Ελευσίνα.

Νέες τεχνολογίες, καινοτόμες ιδέες και ένα πλάνο επενδύσεων άνω του μισού δισ. ευρώ επιβεβαιώνουν καθημερινά το όραμα του Προέδρου της ΟΝΕΧ Shipyards & Technologies Group, κ. Πάνου Ξενοκώστα, η χώρα μας να διεκδικεί και να κατακτά την πρώτη θέση σε κάθε τομέα.

