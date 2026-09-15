LEROY MERLIN: Η ADEO ανανεώνει το διεθνές πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών «ALL ADEO»

Τον Σεπτέμβριο του 2025, με τη στήριξη της Association Familiale Mulliez (AFM), οικογενειακού μετόχου του ομίλου ADEO, στον οποίο ανήκει η LEROY MERLIN, εγκαινιάστηκε το «ALL ADEO». Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα μέσω του οποίου όλοι οι εργαζόμενοι της ADEO παγκοσμίως μπορούν, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, να λαμβάνουν δωρεάν μετοχές ίσης αξίας, ανεξάρτητα από τη χώρα, τον ρόλο ή την θέση τους στην Εταιρεία.

Πέρα από την ίδια την πρωτοβουλία, η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσε το αίσθημα υπερηφάνειας, εμπιστοσύνης και σύνδεσης μεταξύ των ομάδων της ADEO, αποτελώντας παράλληλα μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής που επαναφέρει την εταιρική κουλτούρα στον πυρήνα της αποστολής του Ομίλου.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Όμιλος ανανεώνει τη δέσμευσή του, προχωρώντας σε νέα διάθεση μετοχών για τους 115.000 εργαζομένους του σε 12 χώρες. Με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις του Ομίλου το 2025, η πρωτοβουλία αυτή αποτυπώνει έμπρακτα μια θεμελιώδη πεποίθηση της ADEO: η αξία που δημιουργείται συλλογικά πρέπει να μοιράζεται με εκείνους που συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία της.

Οι μετοχές διατίθενται σε όλους τους εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις μήνες προϋπηρεσίας και μπορούν να κατοχυρωθούν οριστικά μετά την παρέλευση τριών ετών στην εταιρεία. Με την ολοκλήρωση της περιόδου κατοχύρωσης, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν τις μετοχές τους στο ταμείο μετοχικής συμμετοχής εργαζομένων VALADEO, με επιπλέον συνεισφορά 20% από την ADEO.

Ο Thomas Bouret, CEO της ADEOδήλωσε χαρακτηριστικά: «Μέσω του ALL ADEO, επιλέγουμε να μοιραζόμαστε την αξία που δημιουργούμε με όλους τους εργαζομένους μας σε όλο τον κόσμο. Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος ανέδειξε την ισχυρή ανταπόκριση και τη δέσμευση των ομάδων μας απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία. Με τη δεύτερη αυτή διάθεση μετοχών, εδραιώνουμε τη δέσμευσή μας σε βάθος χρόνου, δίνοντας παράλληλα στους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να ενισχύσουν την προσωπική τους περιουσία. Σε συνδυασμό με τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς συμμετοχής στα κέρδη, το ALL ADEO εκφράζει μια βαθιά πεποίθησή μας: η απόδοση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και η αξία που δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει στους ανθρώπους που συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία της».

Ένα μοντέλο διαμοιρασμού ως βασικό στοιχείο της κουλτούρας της ADEO

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί βασικό πυλώνα του μοντέλου της ADEO. Σήμερα, οι εργαζόμενοι κατέχουν το 12% του Ομίλου, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να διασφαλίζει τη συμμετοχή των ανθρώπων της στην αξία που δημιουργείται μακροπρόθεσμα.

Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης εταιρικής κουλτούρας της ADEO και εκφράζεται καθημερινά μέσα από πέντε θεμελιώδεις αξίες, που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες συνεργάζονται και εξελίσσονται μαζί: τον σεβασμό, το ομαδικό πνεύμα, την εμπιστοσύνη, την απόδοση και την απλότητα.

Μέσα από το ALL ADEO, η εταιρεία ενισχύει ακόμη περισσότερο ένα επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στη συλλογική δράση και τον διαμοιρασμό, μετατρέποντας τη δημιουργία αξίας σε μοχλό προόδου για όλους.