ΟΝΕΧ: Υπογραφή συμφωνίας ONEX Shipyards με όμιλο Hanwha Power Systems - Στο επίκεντρο οι ναυπηγήσεις
Ναυτιλία
21:19 - 24 Φεβ 2026

Στην Ουάσιγκτον είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα στο πλαίσιο της ημερίδας Transatlantic Gas Security Summit, όπου εκπροσωπούνται 12 κράτη-μέλη της ΕΕ, (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Λιθουανία, Κροατία).

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ΟΝΕΧ Shipyards & Tecnologies Group “δίνει το δυναμικό παρόν στο ύψιστο επίπεδο με πολυμελή αποστολή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο Πάνο Ξενοκώστα. Η Ναυπηγική αποτελεί το κλειδί για την ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και την καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργεικό κόμβο, μέσω των πλοίων μεταφοράς LNG και FSRU.

Αύριο, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.

Η υπογραφή θα αποτελέσει το αρχή σειράς εξελίξεων, με την ΟΝΕΧ να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας.”

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 00:26
