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ΟΛΠ Α.Ε.: Δωρεά έξι μοτοσυκλετών προς το Λιμενικό Σώμα
Ναυτιλία
16:26 - 09 Μαρ 2026

ΟΛΠ Α.Ε.: Δωρεά έξι μοτοσυκλετών προς το Λιμενικό Σώμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ Α.Ε.) ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ολοκλήρωση μιας σημαντικής δωρεάς προς το Λιμενικό Σώμα.

Ειδικότερα, η δωρεά αφορά έξι μοτοσυκλέτες, συμπεριλαμβανομένης πενταετούς τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τον εξοπλισμό και τις σχετικές εργασίες μετατροπής (φάρος, σειρήνα, ειδικά φώτα και εγκατάσταση μικροφώνου). Στη δωρεά περιλαμβάνονται επίσης τριάντα σετ εξοπλισμού αναβατών, αποτελούμενα από κράνη, γάντια και μπότες. Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκεσήμεραπρος τον Κεντρικό Λιμενάρχη Πειραιά κ. Άγγελο Γραμματέα, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε.κ. Άγγελου Καρακώστα, καθώς και άλλων στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της ΟΛΠ Α.Ε.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μακρόχρονης και αγαστής συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Λιμενικού Σώματος, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος και την υποστήριξη του πολύτιμου έργου που επιτελεί για την ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών και των λιμένων της Ελλάδας.Η ΟΛΠ Α.Ε. αναγνωρίζει τη σημαντική προσφορά του Λιμενικού Σώματος στην προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων, και η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μία ακόμη έκφραση της βούλησής της για συνεργασία και υποστήριξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. SuXudong, δήλωσε σχετικά:

«Η ολοκλήρωση αυτής της δωρεάς ενισχύει τη διαχρονική συνεργασία μας με το Λιμενικό Σώμα, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο του για την ασφάλεια των θαλασσίων συγκοινωνιών και των λιμένων μας και συμβάλλειστην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ασφάλεια των στελεχών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες».

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