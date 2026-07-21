Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Με δύο σημαντικές διακρίσεις τιμήθηκε η ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική οικονομία και τη διαχρονική συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας.

Ειδικότερα, η ΟΛΠ Α.Ε. αναδείχθηκε Πρωταγωνιστής Κλάδου στην κατηγορία των Οργανισμών Λιμένων, διάκριση που απονέμεται στις κορυφαίες επιχειρήσεις βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, βάσει αντικειμενικών οικονομικών κριτηρίων, όπως ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά διαθέσιμα. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, την ισχυρή οικονομική της επίδοση και τη στρατηγική σημασία της για το ελληνικό λιμενικό σύστημα και την εθνική οικονομία.

Παράλληλα, η ΟΛΠ Α.Ε. απέσπασε και τη νέα τιμητική διάκριση «Ιστορική Επιχείρηση», κατηγορία που εισήχθη φέτος στον θεσμό, με στόχο να αναδείξει επιχειρήσεις με μακρόχρονη και ουσιαστική προσφορά στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ΟΛΠ Α.Ε. συμπληρώνει φέτος 96 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και δυναμικής ανάπτυξης, πλησιάζοντας τη συμπλήρωση ενός αιώνα πορείας, με σταθερή συμβολή στην οικονομική πρόοδο, το διεθνές εμπόριο και τη ναυτιλία της χώρας.

Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση τόσο της ισχυρής οικονομικής επίδοσης και της σύγχρονης αναπτυξιακής πορείας της ΟΛΠ Α.Ε. όσο και της ιστορικής της διαδρομής, η οποία την έχει καταστήσει έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της χώρας και σημείο αναφοράς για τη λιμενική βιομηχανία στην ευρύτερη περιοχή.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση της ΟΛΠ Α.Ε. στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία, τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ευρύτερη λιμενική και ναυτιλιακή κοινότητα, διατηρώντας σταθερά στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρησιακή αριστεία και την καινοτομία.