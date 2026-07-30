ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Η ΟΛΠ Α.Ε. απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Η Εταιρεία περιλήφθηκε στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026», μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθειά της να δημιουργεί αξία με υπεύθυνο τρόπο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, η ΟΛΠ Α.Ε. τιμήθηκε με το Bronze Award στην κατηγορία Learning & Development των Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Awards 2026 για την πρωτοβουλία «Εκπαίδευση με Αντίκτυπο: Ένα Προσβάσιμο Λιμάνι», η οποία υλοποιήθηκε από τον Τομέα Προσλήψεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Μέσα από εξειδικευμένα και βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, περισσότεροι από 850 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στην εξυπηρέτηση επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και φιλικού λιμένα για όλους.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απονομής του Σήματος Διαφορετικότητας στην ΟΛΠ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στη στρατηγική και τη λειτουργία της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις βιώσιμες πρακτικές, την ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και την παροχή ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες του λιμένα.