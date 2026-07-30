ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη
Ναυτιλία
14:35 - 30 Ιουλ 2026

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΟΛΠ Α.Ε. απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Η Εταιρεία περιλήφθηκε στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026», μια σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθειά της να δημιουργεί αξία με υπεύθυνο τρόπο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, η ΟΛΠ Α.Ε. τιμήθηκε με το Bronze Award στην κατηγορία Learning & Development των Diversity, Equity & Inclusion (DEI) Awards 2026 για την πρωτοβουλία «Εκπαίδευση με Αντίκτυπο: Ένα Προσβάσιμο Λιμάνι», η οποία υλοποιήθηκε από τον Τομέα Προσλήψεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων σε συνεργασία με το ΙΝ-ΕΣΑμεΑ.

Μέσα από εξειδικευμένα και βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, περισσότεροι από 850 εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί στην εξυπηρέτηση επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου και φιλικού λιμένα για όλους.

Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απονομής του Σήματος Διαφορετικότητας στην ΟΛΠ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της προώθησης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης στη στρατηγική και τη λειτουργία της εταιρείας.

Η ΟΛΠ Α.Ε. θα συνεχίσει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις βιώσιμες πρακτικές, την ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και την παροχή ποιοτικών και προσβάσιμων υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες του λιμένα.

dei_award_a7127.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες
Πολιτική

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία
Πολιτική

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»
Ναυτιλία

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ναυτιλία

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση
Ναυτιλία

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων
Ναυτιλία

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
30/07/2026 - 14:35

ΟΛΠ: Διπλή διάκριση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμπερίληψη

Ανεμοδείκτης
30/07/2026 - 14:22

Πάει ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση;

Πολιτική
30/07/2026 - 14:17

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

Πολιτική
30/07/2026 - 14:03

Χριστοδουλάκης: Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία

Πολιτική
30/07/2026 - 13:53

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση εξαντλεί τις αντοχές των νοικοκυριών παρακολουθώντας αμέτοχη το «ροκάνισμα» του οικογενειακού εισοδήματος

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:46

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στους Αγίους Αναργύρους

Εμπορεύματα
30/07/2026 - 13:36

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $87 το Brent

Πολιτική
30/07/2026 - 13:33

«Πυρά» Σαμαρά κατά Μιχαηλίδου για «woke ατζέντα» και αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:24

Ανθεκτική η Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,4% το β’ τρίμηνο παρά τις πιέσεις από τη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
30/07/2026 - 13:14

COSCO SHIPPING Development - 1,17 δισ. δολάρια για 15 Newcastlemax bulk carriers

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:09

11ο Business Forum Ελλάδας-Σουηδίας την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Divani Caravel

Ειδήσεις
30/07/2026 - 13:01

Προσφυγικά: Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι η κοινότητα δεν είναι παράνομη

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:50

LG Electronics: Εκτόξευση λειτουργικών κερδών 147% στα €1,58 τρισ. το β' τρίμηνο

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 12:46

ENDLESS: Έξι πυλώνες ανάπτυξης και στρατηγικής βιωσιμότητας – Έμφαση σε κυκλική οικονομία και τοπικούς προμηθευτές

Ειδήσεις
30/07/2026 - 12:40

ΕΕΕΠ: Επιθεώρηση της προόδου στο εμβληματικό έργο Voria στο Μαρούσι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 8,8% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
30/07/2026 - 12:18

ΟΤΕ: Ανθεκτική κερδοφορία βλέπει η JPMorgan – Τιμή στόχος στα €20,20

Αυτοδιοίκηση
30/07/2026 - 12:15

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 12:11

Σκλαβενίτης: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 με αύξηση τζίρου, επενδύσεων και απασχόλησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 12:01

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 11:53

Adidas: Το Μουντιάλ «ροκάνισε» τα κέρδη – Ιστορική «βουτιά» 18% της μετοχής

Πολιτική
30/07/2026 - 11:51

Μητσοτάκης για πυρκαγιές: Η Πολιτεία τιμά τους πυροσβέστες – Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:46

«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
30/07/2026 - 11:32

ifo: Η γερμανική οικονομία εμφανίζεται απρόσμενα ανθεκτική

Πολιτική
30/07/2026 - 11:14

Βουλή: Ομόφωνη η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ναυτιλία
30/07/2026 - 11:06

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Αναλύσεις
30/07/2026 - 11:00

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 10:46

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εργασιακά
30/07/2026 - 10:45

ΔΥΠΑ: Πάνω από 60.000 ωφελούμενοι από τα προγράμματα απασχόλησης στην Αττική

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 10:30

AKTOR: Στα €78,53 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ