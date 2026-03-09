Bloomberg: Οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συναντώνται σήμερα (9/3) το απόγευμα στις Βρυξέλλες, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί στην ατζέντα. Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ περίπου 6 τρισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακής αξίας έχουν εξαφανιστεί από τις παγκόσμιες αγορές μετοχών από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, σε διαδικτυακή συνάντηση με ηγέτες των χωρών του Κόλπου νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν» και εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς τους λαούς της περιοχής, σύμφωνα με ενημέρωση για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Την ίδια ώρα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των G7 ολοκληρώνουν τηλεδιάσκεψη για την εξελισσόμενη κρίση, κατά την οποία αναμενόταν να συζητήσουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται καθώς η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζουν, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Μιλώντας το πρωί σε πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, η φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε για τις παράπλευρες επιπτώσεις του πολέμου, μεταξύ των οποίων και στον τομέα της ενέργειας. «Βλέπουμε πλέον μια περιφερειακή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες και οι επιπτώσεις αυτές ήδη γίνονται αισθητές», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες καλούν σε ψυχραιμία. «Ο αντίκτυπος παραμένει προς το παρόν περιορισμένος», δήλωσε το μεσημέρι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο βασικός κίνδυνος για την Ευρώπη αφορά περισσότερο τις τιμές, παρά την επάρκεια του εφοδιασμού. Επανέλαβε επίσης τις δηλώσεις που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα στο Bloomberg ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ότι η Ευρώπη προμηθεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της από άλλες πηγές, κυρίως από τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ανησυχίες για τις πληθωριστικές επιπτώσεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης αργότερα σήμερα. Οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματά τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο έτος. Τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) υποδηλώνουν περίπου 70% πιθανότητα για δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ φέτος, σε σύγκριση με μία μόνο αύξηση που προεξοφλούνταν την Παρασκευή.