Βενιέρης: Σημαντικό βήμα η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Λιμάνια

Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις εν Ελλάδι χαιρετίζει τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Λιμάνια (EU Ports Strategy) που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών λιμένων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά λιμάνια καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλές προκλήσεις, όπως η διαρκώς αυξανόμενη διεθνής ανταγωνιστικότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και η ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ευρωπαϊκά λιμάνια αποτελούν θεμέλιο της οικονομίας της Ένωσης, διαχειριζόμενα περίπου 74% του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε., περισσότερους από 3,4 δισεκατομμύρια τόνους φορτίων ετησίως και σχεδόν 395 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ υποστηρίζουν πάνω από 423.000 άμεσες θέσεις εργασίας.

Η νέα στρατηγική αναγνωρίζει ότι τα λιμάνια εξελίσσονται πλέον σε πολυλειτουργικούς κόμβους logistics, ενέργειας και βιομηχανίας, οι οποίοι πρέπει ταυτόχρονα να επενδύσουν σε:

Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμό λιμενικών λειτουργιών.

Απανθρακοποίηση και ενεργειακές υποδομές νέας γενιάς.

Ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Βελτίωση της διασύνδεσης των λιμένων με τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Ναυτική Ένωσις εν Ελλάδι επισημαίνει ότι η επιτυχία της στρατηγικής προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των κρίσιμων κρίκων της ναυτιλιακής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν βασικό επιχειρησιακό σύνδεσμο μεταξύ πλοίων, λιμενικών αρχών, φορτωτών και ναυτιλιακών εταιρειών.

Τα Μέλη της Ενώσεως, τα οποία εκπροσωπούν εταιρείες διεθνών ναυτιλιακών γραμμών, συμβάλλουν καθημερινά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των λιμένων, της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πλοίων και της ομαλής διακίνησης φορτίων και αγαθών.



Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις εν Ελλάδι υπογραμμίζει επίσης ότι οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής πρέπει να διασφαλίζουν:

Δίκαιους όρους ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων λιμένων, χωρίς αυτοπαγίδευση του μεταφορικού έργου εντός των ευρωπαϊκών λιμένων από κοινοτικές νομοθεσίες.

Ρυθμιστική σαφήνεια και σταθερότητα του νομικού υπόβαθρου για τις επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα και

Ομαλή προσαρμογή του ναυτιλιακού και λιμενικού τομέα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ε.Ε.

Η Ένωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για το μέλλον των ευρωπαϊκών λιμένων και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Δήλωση Προέδρου Δ.Ν.Ε. Αντωνίου Βενιέρη

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως εν Ελλάδι Αντώνιος Βενιέρης δήλωσε:

«Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λιμάνια αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών λιμενικών συστημάτων. Τα λιμάνια της Ευρώπης βρίσκονται στην καρδιά των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων και καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, της ψηφιοποίησης και της ασφάλειας.

Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των ναυτιλιακών πρακτόρων παραμένει καθοριστικός, καθώς αποτελούν τον επιχειρησιακό σύνδεσμο μεταξύ πλοίων, λιμένων και εμπορίου.



Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις εν Ελλάδι θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο, προκειμένου οι πολιτικές για τα λιμάνια να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των λιμενικών υπηρεσιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας.»