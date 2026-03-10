Ανάρτηση Ράιτ: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο συνόδευσε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ - Διαψεύδει το Ιράν

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσαν δεξαμενόπλοιο κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ. Οι Φρουροί της Επανάστασης το διέψευσαν και ο Ράιτ, στην συνέχεια, διέγραψε την ανάρτηση του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνοδεία είχε στόχο «τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής πετρελαίου προς τις παγκόσμιες αγορές». Ωστόσο, δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πλοίου ούτε αν η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρύτερου προγράμματος συνοδείας δεξαμενόπλοιων.

Η σχετική πρωτοβουλία έρχεται μετά την ουσιαστική παύση της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, που προκλήθηκε από την ένταση στον πόλεμο στο Ιράν. Οι πλοιοκτήτες είχαν εκφράσει έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων, με αποτέλεσμα τα δεξαμενόπλοια να παραμένουν δεμένα στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας ταχεία πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και απότομη μείωση της παραγωγής των μεγάλων εξαγωγέων.

Προηγούμενες δηλώσεις ορισμένων πλοιοκτητών ανέφεραν ότι θα επανεκκινούσαν τα δρομολόγια μέσω των Στενών μόνο εφόσον εφαρμοζόταν σύστημα συνοδείας πλοίων σε μορφή ναυτικών κομβόι, κάτι που φαίνεται να αρχίζει να υλοποιείται με τη συμμετοχή των αμερικανικών πλοίων.

Λίγο αργότερα, ένας εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διέψευσε την αναφορά για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιου, δηλώνοντας στα ιρανικά μέσα ότι κανένα πετρελαιοφόρο δεν πλοηγήθηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.

Στην συνέχεια, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ προχώρησε σε διαγραφή της ανάρτησης του.