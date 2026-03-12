Μπαράζ επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Έξι πλοία χτυπήθηκαν τις τελευταίες ώρες

Σύμφωνα με στοιχεία από λιμενικές αρχές και εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας, δύο δεξαμενόπλοια καυσίμων δέχθηκαν επίθεση από μικρά ταχύπλοα σκάφη φορτωμένα με εκρηκτικά σε θαλάσσια περιοχή φόρτωσης κοντά στη Βασόρα. Τα πλοία Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, και Zefyros, με σημαία Μάλτας, τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τα πλήγματα. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ, SOMO, επιβεβαίωσε ότι το πρώτο πλοίο είχε ναυλωθεί από ιρακινή εταιρεία, ενώ το δεύτερο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company.

Ομάδες διάσωσης απομάκρυναν συνολικά 25 μέλη πληρώματος από τα δύο πλοία, ενώ ένας αλλοδαπός ναυτικός εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι.

Ανάμεσα στα πλοία που επλήγησαν περιλαμβάνεται και δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα. Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence, τα οποία επικαλείται το Reuters, το τάνκερ Zefyros εμφανίζεται να τελεί υπό εμπορική διαχείριση της εταιρείας Cygnus Tankers Limited, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης επιθέσεις εκδηλώθηκαν και σε τέσσερα ακόμη εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Ταϊλάνδης που υπέστη σοβαρές ζημιές ανοικτά του Ομάν, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Ιαπωνίας, ένα bulk carrier ελληνικής ιδιοκτησίας που υπέστη περιορισμένες ζημιές, καθώς και ένα containership που δέχθηκε πλήγμα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών στα τέλη Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 16 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς του κόσμου.