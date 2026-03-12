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ifo: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβραδύνει τη γερμανική ανάπτυξη λόγω ανόδου των τιμών ενέργειας
Ειδήσεις
10:28 - 12 Μαρ 2026

ifo: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβραδύνει τη γερμανική ανάπτυξη λόγω ανόδου των τιμών ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ινστιτούτο ifo αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας. Μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη φέτος κατά περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις πριν από τον πόλεμο, γεγονός που σημαίνει ότι το ινστιτούτο αναμένει ανάπτυξη 0,8% φέτος και 1,2% το επόμενο έτος.      

«Προς το παρόν αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σε λίγο κάτω από το 2,5%, εφόσον οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου υποχωρήσουν ξανά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, εάν οι τιμές των ορυκτών καυσίμων παραμείνουν στο σημερινό ιδιαίτερα αυξημένο επίπεδο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κορυφωθεί σε λίγο κάτω από το 3%. Αυτό θα επιβραδύνει την ανάπτυξη κατά επιπλέον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο μόλις 0,6% φέτος, και κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,8% το επόμενο έτος», δήλωσε ο Τίμο Βόλμερσχόιζερ, επικεφαλής των οικονομικών προβλέψεων στο ifo.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo, η γερμανική οικονομία είχε ξεκινήσει την πορεία ανάκαμψης στα τέλη του 2025. Αυτό αποτυπωνόταν όχι μόνο στην ισχυρή αύξηση του πραγματικού (προσαρμοσμένου στον πληθωρισμό) Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και στην αύξηση του συνολικού βαθμού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, καθώς και στη σημαντική βελτίωση της κατάστασης των παραγγελιών στους κλάδους των κατασκευών και της μεταποίησης.

«Παρά το σοκ από τις τιμές της ενέργειας, η ανάκαμψη στη Γερμανία είναι πιθανό να συνεχιστεί στο υπόλοιπο της χρονιάς, ιδιαίτερα επειδή οι πρόσθετες κρατικές δαπάνες για υποδομές, κλιματική ουδετερότητα και άμυνα θα αυξηθούν και θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση στη ζήτηση», δήλωσε ο Βόλμερσχόιζερ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους οικονομολόγους του ifo, η ανάκαμψη είναι ασυνήθιστη για τη Γερμανία, επειδή δεν στηρίζεται στις εξαγωγές. Αντίθετα, σημειώνουν ότι οι εξαγωγές αγαθών έχουν μειωθεί περαιτέρω, παρότι η οικονομική δραστηριότητα στις αγορές όπου διοχετεύονται τα γερμανικά προϊόντα έχει αυξηθεί ξανά. Αντίθετα, η ανάκαμψη ξεκίνησε από εγχώρια κίνητρα που συνδέονται με την ολοένα και πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Για παράδειγμα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκαν σημαντικά οι δημόσιες επενδύσεις σε εξοπλισμό καθώς και η κρατική κατανάλωση.

Η οικονομική ανάκαμψη θα επηρεάσει την αγορά εργασίας με μικρή χρονική καθυστέρηση. Σε όλα τα σενάρια, το ποσοστό ανεργίας το 2027 θα είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2026. «Το πότε θα έρθει η αντιστροφή της τάσης εξαρτάται, με τη σειρά του, από το πόσο θα διαρκέσουν οι ένοπλες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι συνακόλουθες οικονομικές αβεβαιότητες», δήλωσε ο Βόλμερσχόιζερ, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των απασχολουμένων θα μειωθεί επίσης ξανά φέτος και δεν θα αρχίσει να αυξάνεται ξανά μέχρι το επόμενο έτος, καθώς θα προχωρά η οικονομική ανάκαμψη.

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