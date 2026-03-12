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ΧΑ: Εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2201-2236 μονάδες
Αναλύσεις
10:16 - 12 Μαρ 2026

ΧΑ: Εγγύτερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2201-2236 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,21% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2183,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 208,96 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2158 μονάδων, όμως στη συνέχεια οι αγοραστές ανέκτησαν την υπεροπλία με οδηγό δεικτοβαρείς τίτλους (ΟΤΕ, Aegean, Metlen, Κύπρου κ.α.) και οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος.

Μετά δε από πολλές εναλλαγές του προσήμου, καταγράφηκε στο φινάλε το υψηλό ημέρας, ενώ το κλείσιμο στις δημοπρασίες ήταν ελαφρά χαμηλότερο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,606% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,04%) κατέγραψε οριακά κέρδη με την Πειραιώς (+0,87%) να υπεραποδίδει αλλά την Εθνική (-0,98%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο
ΑΔΜΗΕ (+2,11%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,33%), η ΕΛΧΑ (+1,93%), η Optima (+2,57%), o OTE (+3,55%), ο Ελλάκτωρ (+2,03%), η Κύπρου (+1,36%), η Aegean (+5,08%), η ΕΥΔΑΠ (+1,18%), η Βιοχάλκο (+1,84%) αλλά και ο ΟΛΠ (+2,19%) με την Profile (+8,36%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,76%), η Cenergy (-1,55%), ο Τιτάν (-0,97%) και η ΔΕΗ (-1,58%). Απολογιστικά, 73 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 34 εκείνων που υποχώρησαν. Το πρωί η Aegean ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματά της ενώ το απόγευμα θα τα ανακοινώσει η MIG. Παρά το κακό διεθνές κλίμα, ο Γ.Δ. κατάφερε να κλείσει σε θετικό έδαφος και μάλιστα λίγες μονάδες υψηλότερα της αντίσταση των 2178 μονάδες. Στη συνέχεια, ο Γ.Δ. έχει να αντιμετωπίσει την διακεκαυμένη ζώνη των 2201-2236 μονάδων που συνιστά την εγγύτερη αντίσταση.

Σαράντης: Οι πωλήσεις το 2025 ανήλθαν σε €599,6εκ. παραμένοντας σταθερές σε σύγκριση με τα €600,1εκ. το 2024. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα €89,0εκ. έναντι €81,6εκ. το 2024, +9,1%. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 13,6% το 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €53,1εκ. το 2025 σε σύγκριση με τα €46,0εκ. το 2024, αυξημένα κατά 15,3%.Στα 0,39 ευρώ το μεικτό μέρισμα (+25%). Στο +3,4% ο Κ.Ε.& στο +9% το EBIDTA για το 2026.

Austriacard: Έργο ύψους 1,5 εκατ. για κάρτες ευφυών ταχογράφων. Το έργο καλύπτει τον πλήρη κύκλο παραγωγής και προσωποποίησης των ελληνικών καρτών ευφυούς ταχογράφου, οι οποίες απευθύνονται σε οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων, εταιρείες μεταφορών, συνεργεία και ελεγκτικές αρχές, σε απόλυτη εναρμόνιση με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΒΑΞ: Μνημόνιο με ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών στα Κεραμεία Αλλατίνη προς δόμηση έως και 29.800 τ.μ. Η κατασκευαστική θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Σύμπραξη Aktor-ONEX με στόχο το ΛιμάνιΕλευσίνας. Οι δύο όμιλοι θα κατέβουν από κοινού στον επικείμενο διαγωνισμό του Υπερταμείου. Η Aktor θα αναλάβει το κατασκευαστικό έργο και η ONEX τη διαχείριση και λειτουργία.

Aegean Airlines ανακοίνωσε για το 2025 καθαρά κέρδη €147,8 εκατ. (+14%), κύκλο εργασιών €1,86 δισ. (+5%) και EBITDA €421,5 εκατ., μεταφέροντας 17,3 εκατ. επιβάτες, ενώ το Δ.Σ. θα προτείνει μέρισμα €0,90 ανά μετοχή.

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και είδη σούπερ μάρκετ. Μητσοτάκης: δεν πρέπει η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας.

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