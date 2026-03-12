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Νέο πλοίο μεταφοράς οχημάτων παρέλαβε ο όμιλος Grimaldi
Ναυτιλία
21:12 - 12 Μαρ 2026

Νέο πλοίο μεταφοράς οχημάτων παρέλαβε ο όμιλος Grimaldi

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ένα ακόμη πλοίο μεταφοράς οχημάτων εντάχθηκε στον στόλο του ιταλικού ναυτιλιακού ομίλου Grimaldi Group, καθώς παραδόθηκε στη Σαγκάη το νέο Pure Car & Truck Carrier (PCTC) με την ονομασία Grande Seoul.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε στα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Company Limited και China Shipbuilding Trading Company Limited, τα οποία ανήκουν στον όμιλο China State Shipbuilding Corporation. Αποτελεί το ένατο πλοίο του στόλου της Grimaldi που έχει σχεδιαστεί ως “ammonia-ready”, δηλαδή μπορεί μελλοντικά να μετατραπεί ώστε να χρησιμοποιεί αμμωνία ως καύσιμο μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Το Grande Seoul έχει μήκος περίπου 200 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα και ολική χωρητικότητα περίπου 77.500 τόνους. Η μεταφορική του ικανότητα φτάνει τα 9.241 CEU (Car Equivalent Units), επιτρέποντας τη μεταφορά επιβατικών αυτοκινήτων, SUV, φορτηγών και άλλου τροχοφόρου φορτίου. Τέσσερα από τα καταστρώματα μπορούν επίσης να φιλοξενήσουν βαριά φορτία έως 250 τόνους και ύψους έως 6,5 μέτρων.

Το πλοίο ανήκει στην ίδια σειρά με τα Grande Tianjin, Grande Auckland, Grande Melbourne, Grande Istanbul και Grande Manila, τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται στον στόλο του ομίλου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά πλοίων του ίδιου τύπου, το νέο πλοίο επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση, με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά μεταφερόμενο φορτίο να μειώνονται έως και 50%.

Το πλοίο διαθέτει σύγχρονη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανή χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και συμμορφώνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα για τις εκπομπές CO₂, NOx και SOx. Παράλληλα, έχει λάβει την πιστοποίηση “Ammonia Ready” από τον ιταλικό νηογνώμονα RINA, που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του για χρήση αμμωνίας ως καυσίμου.

Επιπλέον, το πλοίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά κατά τον ελλιμενισμό (cold ironing), ώστε να περιορίζεται η χρήση καυσίμων όταν βρίσκεται στο λιμάνι.

Η ονομασία Grande Seoul αποτελεί αναφορά στην πρωτεύουσα της Seoul, η οποία έχει ενταχθεί στο δίκτυο δρομολογίων της Grimaldi από το 2022, όταν ο όμιλος ξεκίνησε τακτικές γραμμές μεταφοράς οχημάτων μεταξύ Ευρώπης και Νότιας Κορέας.

Το νέο πλοίο αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ασίας–Ευρώπης. Θα αναχωρήσει από τη Shanghai μεταφέροντας περισσότερα από 6.200 αυτοκίνητα και περίπου 1.600 γραμμικά μέτρα άλλου τροχοφόρου φορτίου, με προορισμό τα λιμάνια Antwerp, Portbury και Vigo.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Emanuele Grimaldi, "η ένταξη του νέου πλοίου ενισχύει περαιτέρω τις υπηρεσίες μεταφοράς οχημάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδύσεων του ομίλου σε σύγχρονα πλοία με υψηλή μεταφορική ικανότητα και βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση".

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 21:41
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