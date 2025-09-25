Grande Svezia: Το νέο «πράσινο» πλοίο της Grimaldi

Το δεύτερο από τα δέκα νέα πλοία τύπου PCTC που ναυπηγούνται στην Κίνα για λογαριασμό της παρέλαβε η Grimaldi Group, εντάσσοντας στον στόλο της τη Grande Svezia.

Το πλοίο παραδόθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 από τα ναυπηγεία China Merchants Heavy Industries Jiangsu και ακολουθεί το Grande Shanghai, που είχε παραδοθεί λιγότερο από έναν μήνα πριν.

Η Grande Svezia έχει μήκος 220 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα, ολική χωρητικότητα 91.611 τόνους και υπηρεσιακή ταχύτητα 18 κόμβους. Μπορεί να μεταφέρει έως 9.000 αυτοκίνητα (CEU) σε 14 καταστρώματα, ενώ είναι σχεδιασμένη να μεταφέρει τόσο ηλεκτρικά όσο και συμβατικά οχήματα.

Το πλοίο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι το τέταρτο του ομίλου με χαρακτηρισμό “Ammonia Ready”, έτοιμο δηλαδή να μετατραπεί στο μέλλον ώστε να χρησιμοποιεί αμμωνία ως καύσιμο χωρίς εκπομπές άνθρακα. Στα λιμάνια μπορεί να λειτουργεί με μηδενικές εκπομπές, χάρη στις μπαταρίες λιθίου ισχύος 5 MWh και στη δυνατότητα cold ironing, που του επιτρέπει να συνδέεται με το δίκτυο ξηράς όταν υπάρχει η σχετική υποδομή.

Η ενεργειακή του απόδοση ενισχύεται από 2.500 τ.μ. ηλιακών πάνελ, ειδικές επιστρώσεις σιλικόνης στην γάστρα για μείωση της τριβής και «έξυπνα» συστήματα αερισμού και κλιματισμού. Η κύρια μηχανή, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη, διαθέτει συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων τελευταίας γενιάς για περιορισμό των SOx και των σωματιδίων, ενώ με καταλύτη μειώνει τα NOx σύμφωνα με τα πρότυπα IMO Tier III.

Επιπλέον, το πλοίο διαθέτει Air Lubrication System, βελτιστοποιημένη σχεδίαση γάστρας και το νέο “gate rudder”, με δύο πτερύγια εκατέρωθεν της προπέλας που βελτιώνουν την ώθηση και την ευελιξία. Είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύστημα τοποθετείται σε πλοία PCTC.

Η Grande Svezia έχει λάβει πιστοποιήσεις Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration και Comfort Noise Port, ενώ καταναλώνει έως και 50% λιγότερο καύσιμο σε σχέση με παλαιότερης γενιάς πλοία. Το όνομά της τιμά τη Σουηδία, όπου η Grimaldi δραστηριοποιείται για πάνω από τριάντα χρόνια και λειτουργεί το μοναδικό ιδιωτικό λιμάνι της χώρας, στο Wallhamn.

«Με την άφιξη της Grande Svezia ενισχύουμε τον ρόλο μας ως ηγέτες στη βιώσιμη θαλάσσια μεταφορά. Η επένδυση αυτή δείχνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία με πλοία πιο εξελιγμένα, αποδοτικά και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», δήλωσε ο Emanuele Grimaldi, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Στις επόμενες ημέρες το πλοίο θα πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ανατολική Ασία – Περσικός Κόλπος, μια βασική εμπορική διαδρομή για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας. Από τα λιμάνια Taicang και Lianyungang της Κίνας θα μεταφέρει περίπου 3.100 οχήματα και 5.800 μέτρα κυλιόμενου φορτίου – λεωφορεία, φορτηγά, εκσκαφείς και ρυμουλκούμενα – με προορισμό τις αγορές του Περσικού Κόλπου.