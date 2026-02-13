Παράδοση του νέου πλοίου μεταφοράς οχημάτων Grande Michigan στον όμιλο Grimaldi

Το Grande Michigan, αντίστοιχο των ήδη ενταγμένων στον στόλο Grande Shanghai και Grande Svezia, διακρίνεται για τη μεγάλη μεταφορική του ικανότητα και τη μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση, χάρη σε σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Έχει μήκος 220 μέτρα, πλάτος 38 μέτρα, ολική χωρητικότητα 93.145 τόνων και ταχύτητα υπηρεσίας 18 κόμβων. Στα 14 καταστρώματά του μπορεί να μεταφέρει έως 9.000 οχήματα ισοδύναμων μονάδων (CEU), συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και συμβατικών οχημάτων.

Η ονομασία του πλοίου παραπέμπει στην Πολιτεία του Μίσιγκαν, ιστορικό κέντρο της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου βρίσκονται έδρες και μονάδες παραγωγής μεγάλων κατασκευαστών που συνεργάζονται διαχρονικά με τον όμιλο Grimaldi.

Σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων, το πλοίο έχει λάβει την πιστοποίηση «Ammonia Ready» από τον ιταλικό νηογνώμονα RINA, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε καύση αμμωνίας. Παράλληλα, ενσωματώνει τεχνολογίες που επιτρέπουν μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και 50% σε σχέση με προηγούμενες γενιές πλοίων μεταφοράς οχημάτων. Έχει επίσης λάβει τις πιστοποιήσεις Green Plus, Green Star 3, Comfort Vibration και Comfort Noise Port.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει συστοιχίες μπαταριών λιθίου συνολικής ισχύος 5 MWh και δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά (cold ironing), επιτρέποντας μηδενικές εκπομπές κατά την παραμονή σε λιμένα. Επιπλέον, διαθέτει φωτοβολταϊκά πάνελ επιφάνειας 2.500 τετραγωνικών μέτρων, επιστρώσεις κύτους χαμηλής τριβής, καθώς και συστήματα βελτιστοποίησης εξαερισμού και κλιματισμού.

Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος κύριος κινητήρας φέρει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων για τη μείωση εκπομπών οξειδίων του θείου και σωματιδίων, καθώς και σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής αναγωγής για περιορισμό των οξειδίων του αζώτου κάτω από τα όρια TIER III.

Στις πρόσθετες τεχνολογίες περιλαμβάνονται σύστημα λίπανσης με αέρα, βελτιστοποιημένος σχεδιασμός κύτους και πηδάλιο τύπου gate rudder, το οποίο εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε πλοία PCTC και βελτιώνει την αποδοτικότητα πρόωσης και την ευελιξία χειρισμών.

Το πλοίο αναμένεται να πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ασίας–Ευρώπης, αναχωρώντας από το Taicang της Κίνας με φορτίο άνω των 7.000 αυτοκινήτων και ημιφορτηγών, καθώς και περισσότερες από 100 επιπλέον μονάδες τροχοφόρου φορτίου, με προορισμό βασικούς λιμένες της Μεσογείου.