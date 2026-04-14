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Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων
Ναυτιλία
10:03 - 14 Απρ 2026

Οι γεωπολιτικές εντάσεις ωθούν την αγορά των υποβρυχίων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7% έως το 2035 αναμένεται να κινηθεί η διεθνής αγορά των υποβρυχίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη Market Research Future (MRFR) η οποία σε ανάλυση της υποστηρίζει ότι η αξία της αγοράς αυτής από 27,83 δισ. δολάρια το 2025 σε 54,76 δισ. δολάρια το 2035, καθώς οι μεγάλες ναυτικές δυνάμεις αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε υποβρύχια, μη επανδρωμένα υποβρύχια συστήματα, συστήματα σόναρ και μέσα ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Η πρόβλεψη αυτή δείχνει μια ευρύτερη μεταβολή στις αμυντικές προτεραιότητες πολλών κρατών. Ο έλεγχος του υποθαλάσσιου χώρου αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς συνδέεται με την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την επιτήρηση περιοχών υψηλής έντασης και τη δυνατότητα άμεσης στρατιωτικής αντίδρασης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στα μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη κατηγορία της αγοράς, ενώ τα συστήματα σόναρ καταγράφονται ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύς κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας δεν εξαρτάται μόνο από τα κλασικά υποβρύχια, αλλά και από ένα ευρύτερο πλέγμα αισθητήρων, λογισμικού, αυτόνομων μέσων και δικτυωμένων συστημάτων εντοπισμού.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμών αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εκτελούνται οι υποβρύχιες αποστολές.

Στους βασικούς παίκτες της αγοράς, όπως τους καταγράφει η MRFR, περιλαμβάνονται οι Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems, Thales, Naval Group, Saab, L3Harris Technologies και thyssenkrupp Marine Systems. Η εικόνα δείχνει ότι ο κλάδος παραμένει συγκεντρωμένος γύρω από μεγάλους ομίλους που συνδυάζουν ναυτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες, οπλικά μέσα και προηγμένες πλατφόρμες.

Η Lockheed Martin διατηρεί ισχυρή θέση στον τομέα, κυρίως μέσω της συμμετοχής της σε μεγάλα προγράμματα του αμερικανικού ναυτικού. Το 2025 εξασφάλισε σημαντική σύμβαση για τα συστήματα AN/SQQ-89A(V)15, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου. Αντίστοιχα, άλλες μεγάλες εταιρείες ενισχύουν την παρουσία τους σε τορπίλες, αισθητήρες, αυτόνομα υποβρύχια μέσα, υποβρύχιες επικοινωνίες και συστήματα ναρκοπολέμου.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, η BAE Systems έχει ισχυρή παρουσία στα προγράμματα του βρετανικού ναυτικού, η Thales επενδύει σε συστήματα ναρκοπολέμου και ρυμουλκούμενα σόναρ, η Naval Group στηρίζεται στα γαλλικά προγράμματα υποβρυχίων και στις εξαγωγές της, ενώ η Saab και η TKMS παραμένουν βασικοί παίκτες στην αγορά συμβατικών υποβρυχίων και σχετικών συστημάτων.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία διατηρεί σημαντικό ρόλο, ειδικά σε εθνικά προγράμματα και σε αγορές του ΝΑΤΟ και του Ινδο-Ειρηνικού.

Την ίδια στιγμή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση. Η ένταση στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία του ελέγχου κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, αλλά και της προστασίας εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων από νάρκες και άλλες απειλές κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε τέτοιες συνθήκες αυξάνεται το ενδιαφέρον για μέσα ναρκοπολέμου, για υποβρύχια επιτήρηση και για αυτόνομα υποβρύχια οχήματα που μπορούν να επιχειρούν με μικρότερο ρίσκο για το προσωπικό.

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