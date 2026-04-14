ΧΑ: Οι 22 από τις 25 του FTSE έχουν ανακοινώσει ανθεκτικά αποτελέσματα έτους

Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν επανάφερε τις ανησυχίες στην παγκόσμια κοινότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το τέλος του πολέμου, έχοντας ήδη διανύσει 1,5 μήνα εχθροπραξιών χωρίς οριοθετημένα κέρδη για καμία πλευρά.

Οι επιπτώσεις πάντως του πολέμου είναι ήδη ορατές τόσο στις τιμές (ενέργεια, πετρέλαιο, ΦΑ, ναύλα, ασφάλειες κα) όσο και στην ψυχολογία καταναλωτών και επενδυτών με χαμηλότερη ζήτηση και πιέσεις στις αγορές.

Οι αγορές εξακολουθούν να κινούνται με βάση τις δηλώσεις - για την ώρα - αξιωματούχων των ΗΠΑ με τις τελευταίες ειδήσεις (κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, σκλήρυνση στάσης στο θέμα των πυρηνικών) να παραπέμπουν στο αρνητικό σενάριο συνέχισης των συγκρούσεων με αβέβαιο χρονικό ορίζοντα και αποτέλεσμα.

Το πετρέλαιο για άλλη μια ημέρα υπερβαίνει τα 100$, τα futures στις ΗΠΑ αλλά και το άνοιγμα των αγορών την Δευτέρα ήταν καθαρά πτωτικό, με τις κυβερνήσεις , τους οργανισμούς και τους οίκους αξιολόγησης να περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του πολέμου στις νέες αναθεωρημένες προβλέψεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο και στην Ελλάδα ήδη έχουν αρχίσει οι υπολογισμοί για τις επιπτώσεις της σύρραξης με πρώτα θύματα τον πληθωρισμό, τον τουρισμό και το ΑΕΠ , με την ΤτΕ - αλλά και το Υπ. Εθ. Οικ. - να κατεβάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης κατά -0,2% με μεγαλύτερη πτώση στα τουριστικά έσοδα λόγω μειωμένων κρατήσεων και σαφή άνοδο του πληθωρισμού στα επίπεδα του 3% περίπου.

Το δημοσιονομικό κόστος δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί αλλά είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί νέα δέσμη μέτρων για στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με το συγκριτικά θετικό στοιχείο ότι η ελληνική οικονομία λειτουργεί (έως και τον Μάρτιο του 2026) σε καθεστώς πλεονασμάτων - και πρωτογενών αλλά και οριστικών - τα τελευταία τρία χρόνια.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι επιπτώσεις στις ενεργειακές τιμές και στο κόστος των επιχειρήσεων φαίνονται σημαντικότερες εξαιτίας της εξάρτησης της ευρωπαϊκής οικονομίας από το φθηνό ρωσικό αέριο (το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις) ή/και το ακριβότερο εισαγόμενο από τις ΗΠΑ, ενώ μόνο λίγες χώρες με αυτάρκεια πόρων (Νορβηγία) ή σημαντική αναπλήρωση από ΑΠΕ (Ισπανία) δείχνουν σε καλύτερη θέση.

Θετικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή συνέχεια και ενότητα η εκλογή Μαγιάρ στην Ουγγαρία που θέτει μια αντιδραστική φωνή (Ορμπαν) στο περιθώριο.

Η χώρα μας παρά την σχετική εγγύτητα με το θέρετρο των επιχειρήσεων δεν φαίνεται να επηρεάζεται στο θέμα της επάρκειας ενεργειακών πόρων ενώ και η μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα παραγωγής (50%) καλύπτει μέρος του αυξημένου κόστους. Σε κάθε περίπτωση οι αυξημένες τιμές επηρεάζουν τα κόστη, τις πρώτες ύλες και την εφοδιαστική αλυσίδα ενώ και οι περιορισμοί στην ναυσιπλοΐα χτυπάει και τον εντυπωσιακό ελληνόκτητο στόλο (17% του συνόλου).

Δύσκολη εβδομάδα στο ΧΑ

Το ΧΑ ετοιμάζεται για μια δύσκολη εβδομάδα - εξαιτίας και των αργιών του Πάσχα - εκκινώντας από τις 2225 μονάδες έχοντας καταγράψει ένα εντυπωσιακό +5% την Μεγάλη Εβδομάδα με συνεδριάσεις υψηλής μεταβλητότητας και τζίρου, με τις τράπεζες να έχουν καλύψει ένα μεγάλο μέρος της πτώσης (ΔΤΡ +8,2% σε εβδομαδιαία βάση).

Σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων οι 22 από τις 25 του FTSE (πλην ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, AKTR) που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έτους 2025 δείχνουν ανθεκτικά , με τα έσοδα στα 93 δις (+4%) και τα ebitda στα 20 δις (+3%) ενώ αυξημένες είναι και οι χρηματικές διανομές κυρίως εξαιτίας των τραπεζών.

Όπως έχει αναφερθεί ποικιλοτρόπως η διεθνοποίηση της αγοράς η οποία έρχεται τάχιστα είτε μέσω των αναβαθμίσεων (MSCI) είτε μέσω της μεγέθυνσης (Euronext) εκτός των σαφών θετικών στοιχείων - άνοιγμα αγοράς σε ευρύτερο κοινό, σμίκρυνση αποκλίσεων σε επίπεδο δεικτών κα. - φέρνει και μικρότερο προστατευτισμό και περισσότερο επιθετικούς συμμετέχοντες (όπως για παράδειγμα short end funds), με το πλέον κλασικό παράδειγμα αυτό της METLEN η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό πίεση με την τιμή στο Λονδίνο κοντά στα 32€ εστιάζοντας στα χαμηλότερα ebitda Δ τριμήνου τα οποία πάντως εξηγήθηκαν επαρκώς και στο cc που ακολούθησε τις ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι με βάση τα pivot points το μηνιαίο σημείο καμπής διέρχεται από τις 2110 μονάδες και η βασική στήριξη στις 1950 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





