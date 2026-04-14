ΔΝΤ - Παγκόσμια Τράπεζα: Εξαιρετικά ασύμμετρος ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι ηγέτες του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας συναντήθηκαν τη Δευτέρα για να συζητήσουν τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και να συντονίσουν την πιθανή υποστήριξη προς ορισμένα έθνη, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «πολύ αβέβαιη».

Οι πολυμερείς οργανισμοί χαρακτήρισαν τον αντίκτυπο του πολέμου «ουσιαστικό, παγκόσμιο και εξαιρετικά ασύμμετρο, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους εισαγωγείς ενέργειας, ιδίως τις χώρες χαμηλού εισοδήματος». Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσαν παρόμοια δήλωση στις 8 Απριλίου μετά από συνάντηση με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων.

Βασικές οικονομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα και το ΔΝΤ αναμένεται την Τρίτη να δημοσιεύσει τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές του, μια συλλογή προβλέψεων που παρακολουθείται στενά, ενώ ο IEA θα δημοσιεύσει την μηνιαία Έκθεση για την Αγορά Πετρελαίου.