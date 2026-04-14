Ναυμαχία στο Ορμούζ, πόκερ στις διαπραγματεύσεις - Οι πιο κρίσιμες τελευταίες εξελίξεις

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν να αποκλείουν τη θαλάσσια κυκλοφορία που επιχειρεί να εισέλθει και να εξέλθει από τα ιρανικά λιμάνια τη Δευτέρα, προκαλώντας μια νέα επικίνδυνη κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών χωρίς συμφωνία.

Περισσότερα από 15 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στη θέση τους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Βρετανοί αξιωματούχοι του ναυτικού δήλωσαν ότι επιβάλλονται περιορισμοί πρόσβασης για τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές κατά μήκος του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και τμήματα της Αραβικής Θάλασσας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία δήλωσαν, πάντως, ότι δεν θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό.

Επίσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Σαουδική Αραβία ασκεί πιέσεις στις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Καθώς ο αποκλεισμός ξεδιπλωνόταν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οποιαδήποτε πλοία ταχείας επίθεσης από το Ιράν θα στοχεύονταν «χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα». Μιλώντας αργότερα στον Τύπο, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι «σωστοί άνθρωποι» στο Ιράν εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων.

Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να μην εμπλουτίζει ουράνιο για τουλάχιστον 20 χρόνια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Το Ιράν πρότεινε "αποχή" 5 ετών από το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μόνο που οι ΗΠΑ συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί νίκη για το καθεστώς της Τεχεράνης.