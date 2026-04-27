ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
IMO: Καμία νομική βάση για διόδια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
20:40 - 27 Απρ 2026

IMO: Καμία νομική βάση για διόδια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), Arsenio Dominguez, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις σχετικές θέσεις που προωθεί το Ιράν για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διέλευσης.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ντομίνγκεζ υπογράμμισε ότι τα διεθνή στενά που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοΐα δεν μπορούν να επιβαρύνονται με φόρους, τέλη ή άλλου είδους οικονομικές χρεώσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει καμία νομική βάση» για την επιβολή διοδίων σε θαλάσσιες οδούς διεθνούς σημασίας, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Η τοποθέτησή του έρχεται τη στιγμή που στην Τεχεράνη εξετάζεται νομοσχέδιο για ενισχυμένο στρατιωτικό έλεγχο στην περιοχή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Ebrahim Azizi, οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν την εποπτεία της διέλευσης πλοίων, με στόχο τον περιορισμό πρόσβασης σε όσα χαρακτηρίζονται ως «εχθρικά πλοία».

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει επίσης ότι τυχόν τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται αποκλειστικά σε ιρανικό νόμισμα, το ριάλ, ενισχύοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Ο επικεφαλής του IMO ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε σενάριο λειτουργίας των Στενών με την επιβολή διοδίων ή οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για την απομάκρυνση περίπου 20.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περίπου 1.600 πλοία στον Περσικό Κόλπο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση της διαδικασίας με πληρωμές διοδίων.

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, όταν σημειώθηκαν αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους. Από τότε, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 20:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα
Ειδήσεις

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος
Ειδήσεις

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ