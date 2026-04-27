IMO: Καμία νομική βάση για διόδια του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), Arsenio Dominguez, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις σχετικές θέσεις που προωθεί το Ιράν για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διέλευσης.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Ντομίνγκεζ υπογράμμισε ότι τα διεθνή στενά που χρησιμοποιούνται για τη ναυσιπλοΐα δεν μπορούν να επιβαρύνονται με φόρους, τέλη ή άλλου είδους οικονομικές χρεώσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει καμία νομική βάση» για την επιβολή διοδίων σε θαλάσσιες οδούς διεθνούς σημασίας, όπως τα Στενά του Ορμούζ.

Η τοποθέτησή του έρχεται τη στιγμή που στην Τεχεράνη εξετάζεται νομοσχέδιο για ενισχυμένο στρατιωτικό έλεγχο στην περιοχή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Ebrahim Azizi, οι ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν την εποπτεία της διέλευσης πλοίων, με στόχο τον περιορισμό πρόσβασης σε όσα χαρακτηρίζονται ως «εχθρικά πλοία».

Το ίδιο σχέδιο προβλέπει επίσης ότι τυχόν τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται αποκλειστικά σε ιρανικό νόμισμα, το ριάλ, ενισχύοντας τον έλεγχο της Τεχεράνης στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Ο επικεφαλής του IMO ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης της έντασης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε σενάριο λειτουργίας των Στενών με την επιβολή διοδίων ή οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο για την απομάκρυνση περίπου 20.000 ναυτικών που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε περίπου 1.600 πλοία στον Περσικό Κόλπο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση της διαδικασίας με πληρωμές διοδίων.

Η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, όταν σημειώθηκαν αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους. Από τότε, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.