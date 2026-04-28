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Κικίλιας από Λεμεσό: Επενδύουμε €90 εκατ. επιπλέον στη ναυτική εκπαίδευση για τη ναυτιλία στη νέα γενιά
Ναυτιλία
22:45 - 28 Απρ 2026

Κικίλιας από Λεμεσό: Επενδύουμε €90 εκατ. επιπλέον στη ναυτική εκπαίδευση για τη ναυτιλία στη νέα γενιά

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει κατά 25%, δηλαδή επιπλέον 90 εκατομμύρια ευρώ, τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ναυτικών τα επόμενα επτά χρόνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην Υπουργική Συνδιάσκεψη για τους Ναυτικούς στη Λεμεσό στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «στόχος μας είναι να αναζητήσουμε εκείνες τις ευκαιρίες, ώστε να κάνουμε πιο ελκυστική τη ναυτική εκπαίδευση στη νέα γενιά και να βοηθήσουμε να παραμείνουν στο επάγγελμα οι γυναίκες και οι άντρες ναυτικοί.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «βλέπουμε πλέον νέους με πολλές δεξιότητες που εργάζονται σε αυτή την τεράστια βιομηχανία της ναυτιλίας. Αυτό προσδίδει περισσότερο κύρος στο επάγγελμα του ναυτικού. Μιλάω συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, προσπαθώντας να πείσω τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, τις ελληνικές οικογένειες, ότι πρέπει να ξαναρχίσουν να συζητούν με τα παιδιά τους για την απασχόλησή τους σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τομέα, ο οποίος αποφέρει πολύ υψηλούς μισθούς και παράλληλα, αποδίδει σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός τόνισε πως η ανταγωνιστικότητα μέσω της ναυτιλίας, είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας. «Πρέπει να έχουμε νέες, φρέσκες ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδέες για τα λιμάνια μας, για την ενέργεια, για το εμπορικό κομμάτι της ναυτιλίας - μαζί με τον στόλο μας - αφού το εμπόριο διά θαλάσσης αντιστοιχεί στο 80% με 90% παγκοσμίως», όπως σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα και μια πρόκληση. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, το οποίο μεταβάλλεται από κοινωνία σε κοινωνία και από χώρα σε χώρα. Βλέπεις χώρες να εξελίσσονται, να αποκτούν υψηλότερο επίπεδο ζωής και μετά, οι νεότερες γενιές να στρέφονται μονοδιάστατα σε επαγγέλματα γραφείου. Θα προσπαθήσουμε - όπως ήδη κάνουμε - να το επικοινωνήσουμε και να πείσουμε τη μέση ελληνική, κυπριακή και ευρωπαϊκή οικογένεια να ξαναστραφεί η νέα γενιά στη θάλασσα».

Με αφορμή, δε, την τιμητική βράβευση του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου για την πολυετή προσφορά του στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ενώ είναι ένας από τους μεγαλύτερους πλοιοκτήτες στον κόσμο, όλοι εξακολουθούν και τον αποκαλούν καπετάνιο. Αυτό είναι και η πραγματική αναγνώριση για έναν άνθρωπο που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, με κίνητρο την αγάπη του για τη θάλασσα και τους ναυτικούς.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανέλαβε πως, σε αυτή την παρά πολύ δύσκολη και ασταθή περίοδο που διανύουμε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, «μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτό πιο ανθεκτικοί και πιο δυνατοί. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συνεργαστούμε σε αυτόν τον βαθμό» όπως ανέφερε. «Έχει να κάνει με το όραμα. Έχει να κάνει με την ακούραστη επιδίωξη των στόχων, με τον αδιάκοπο αγώνα και τη δουλειά. Και έτσι, μπορείς να παράγεις αποτελέσματα. Η Ευρώπη είναι ιστορία, είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός, είναι ο δυτικός τρόπος ζωής».

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