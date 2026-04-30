Seajets: Τι λέει η εταιρεία για το εργατικό ατύχημα και τον τραυματισμό ναυτεργάτη

Η Seajets εξέφρασε τη λύπη και τη συμπαράστασή της για τον τραυματισμό μέλους του πληρώματός της, ο οποίος σημειώθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου σε ένα από τα πλοία της.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ναύκληρος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα από τους θεράποντες ιατρούς. Η εταιρεία αναφέρει ότι βρίσκεται στο πλευρό του εργαζομένου και σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένειά του, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με την εταιρεία να υπογραμμίζει πως η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι αυτή τη στιγμή η προσοχή είναι στραμμένη στην ανάρρωση του ναύκληρου, του οποίου η κατάσταση χαρακτηρίζεται σταθερή μετά τις ιατρικές παρεμβάσεις, με τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επόμενη φάση θα αφορά τη διαδικασία αποθεραπείας, ενώ η εταιρεία γνωστοποιεί ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.