Η Celestyal αφήνει χρυσό ελληνικό αποτύπωμα στα Tourism Awards 2026 με 7 κορυφαίες διακρίσεις

Πέντε Χρυσά και δύο Ασημένια βραβεία αναγνωρίζουν τη στρατηγική της Celestyal να επαναπροσδιορίζει την κρουαζιέρα ως αυθεντική εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας, πολιτισμού και θαλάσσιου τουρισμού.

Η Celestyal επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά την ηγετική της θέση στον ελληνικό τουρισμό και την κρουαζιέρα, αποσπώντας συνολικά επτά σημαντικές διακρίσεις στα Tourism Awards 2026: πέντε Χρυσά και δύο Ασημένια βραβεία. Η φετινή βράβευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη 12η συνεχόμενη χρονιά διάκρισης της εταιρείας στον θεσμό, αναδεικνύοντας τη σταθερή, διαχρονική και ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη ενός τουριστικού προϊόντος με ξεκάθαρο ελληνικό αποτύπωμα.

Οι διακρίσεις αναγνωρίζουν τη στρατηγική της Celestyal να προσφέρει κάτι περισσότερο από μία κρουαζιέρα: ένα ολοκληρωμένο ταξίδι ελληνικής φιλοξενίας, πολιτισμού, γαστρονομίας και βιωματικής σύνδεσης με τους προορισμούς. Με δύο μεσαίου μεγέθους πλοία, δρομολόγια σε Αιγαίο, Ιόνιο, Αδριατική και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σταθερή επένδυση σε αυθεντικές εμπειρίες εν πλω και στη στεριά, η Celestyal αποδεικνύει ότι η κρουαζιέρα μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, επιμήκυνσης της περιόδου και διεθνούς προβολής της Ελλάδας.

7 Τιμητικές Διακρίσεις – 5 Gold & 2 Silver Tourism Awards για την Celestyal

Πιο συγκεκριμένα, η Celestyal απέσπασε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Initiatives to Engage Specific Audiences / Nationalities», για την ολιστική στρατηγική engagement που εφαρμόζει, μετατρέποντας την πολυεθνικότητα των επιβατών της σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εμπειρίας. Με πληρώματα από έως και 30 εθνικότητες, πολυγλωσσική επικοινωνία σε κάθε σημείο επαφής και προσαρμοσμένες onboard και shore εμπειρίες, η εταιρεία δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε επισκέπτης αισθάνεται οικεία, κατανοητός και ενεργό μέρος της κρουαζιέρας. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται και σε μετρήσιμα αποτελέσματα, με 96% θετική αξιολόγηση φιλοξενίας στο Celestyal Discovery και 93% στο Celestyal Journey, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική φιλοξενία μπορεί να μιλά όλες τις γλώσσες, διατηρώντας την αυθεντικότητά της.

Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Extended Season Strategy», για τη στρατηγική της συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη χρονική και γεωγραφική εξισορρόπηση του ελληνικού τουρισμού. Με παρουσία από την πρώιμη άνοιξη έως τα τέλη φθινοπώρου σε προορισμούς του Αιγαίου και του Ιονίου, η Celestyal δεν περιορίζεται σε αποσπασματικές διελεύσεις, αλλά επενδύει στη διάρκεια, την παραμονή και την αυθεντική εμπειρία. Η ανάδειξη του Λαυρίου ως δεύτερου λιμένα homeport μετά τον Πειραιά, η επανεκκίνηση της Σαντορίνης μετά τους σεισμούς και η προοπτική ανάπτυξης του Αγίου Νικολάου Κρήτης ως homeport αποδεικνύουν ότι η επιμήκυνση για την Celestyal αποτελεί αποτέλεσμα συνέπειας, ωρίμανσης και μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Η συμβολή αυτή αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία. Η παρουσία της Celestyal σε εαρινές και φθινοπωρινές περιόδους οδήγησε σε 6.471 επισκέψεις επιβατών κατά την πρώιμη άνοιξη, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς και σε 9.480 επισκέψεις επιβατών τον Νοέμβριο. Οι ροές αυτές ενίσχυσαν προορισμούς σε περιόδους χαμηλότερης τουριστικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση της ζήτησης μέσα στο έτος. Αντίστοιχα, οι 22.620 επισκέψεις επιβατών στη Μήλο, οι 86.204 επισκέψεις επιβατών στην Πάτμο και οι 172.408 επιβάτες μέσω Λαυρίου επιβεβαιώνουν τον ρόλο της εταιρείας στη στήριξη λιγότερο κορεσμένων προορισμών και στη δημιουργία ενός πιο ισόρροπου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης.

Επιπλέον, η Celestyal διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Sea Sailing Experience», για τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζει τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, μετατρέποντας την κρουαζιέρα σε πλήρες βιωματικό ελληνικό ταξίδι. Με κρουαζιέρες 3, 4 και 7 διανυκτερεύσεων σε Αιγαίο, Αδριατική και Ανατολική Μεσόγειο, η εταιρεία προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες τόσο εν πλω όσο και στους προορισμούς. Το 2025 εξυπηρέτησε 118.114 επιβάτες, κατέγραψε Net Promoter Score άνω του 64 και πέτυχε έως και 96% θετική αξιολόγηση εμπειρίας. Με 647.058 επισκέψεις προορισμών, η Celestyal αποδεικνύει ότι ο επιβάτης δεν είναι απλώς ταξιδιώτης, αλλά φιλοξενούμενος σε ένα ταξίδι με ελληνική ταυτότητα.

Η εταιρεία απέσπασε επίσης Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Innovative Product», για την εισαγωγή του SuitePad σε όλες τις καμπίνες του Celestyal Journey, καθιστώντας την Celestyal την πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας διεθνώς με καθολική εφαρμογή tablets εντός καμπίνας. Η καινοτομία αυτή προσφέρει στους επιβάτες άμεσο έλεγχο της εμπειρίας τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κρατήσεις, αγορές και αιτήματα υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς έντυπα και χωρίς ανάγκη λήψης εφαρμογών στις προσωπικές τους συσκευές. Η λύση ενισχύει την προσωποποίηση, τη βιωσιμότητα και την εμπλοκή των επιβατών, επιβεβαιώνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αναβάθμισης της ανθρώπινης φιλοξενίας.

Το πέμπτο Χρυσό Βραβείο απονεμήθηκε στην Celestyal στην κατηγορία «Greek Inspired Tourism Offering», αναγνωρίζοντας την αρχιτεκτονική μιας αυθεντικής ελληνικής εμπειρίας. Η Celestyal δεν προσεγγίζει την Ελλάδα ως έναν ακόμη προορισμό στον χάρτη της κρουαζιέρας, αλλά ως ζωντανή εμπειρία που ξεκινά από τη στιγμή της επιβίβασης. Με ελληνικό DNA σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, από τη γαστρονομία και τη μουσική έως τη γλώσσα, την εξυπηρέτηση και τη συνολική ατμόσφαιρα εν πλω, η εταιρεία μετατρέπει την κρουαζιέρα σε μία ολοκληρωμένη ελληνική αφήγηση στη θάλασσα. Η εμπειρία δεν «μιμείται» την Ελλάδα· τη ζει και τη μοιράζεται.

Η Celestyal απέσπασε ακόμη Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Connecting Tourism with Other Sectors of the Greek Economy / Tourism & Agri-Food Sector / Tourism & Culture», για τον ολοκληρωμένο τρόπο με τον οποίο συνδέει την κρουαζιέρα με την ελληνική οικονομία. Με διοικητική έδρα στην Ελλάδα, η εταιρεία ενισχύει την εγχώρια παραγωγή, τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, το ανθρώπινο δυναμικό, την ελληνική ναυτοσύνη και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα, μέσα από στοχευμένες εκδρομές και επαρκή παραμονή στους προορισμούς, συμβάλλει στη γεωγραφική διασπορά του τουρισμού και στην περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την κρουαζιέρα ως μοχλό εθνικής αξίας.

Τέλος, η εταιρεία τιμήθηκε με Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Enrichment of the Destination’s Tourism Offering», για τον ουσιαστικό εμπλουτισμό του ελληνικού προϊόντος κρουαζιέρας και την επένδυση σε προορισμούς πέρα από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού. Μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο εμπειριών εντός και εκτός πλοίου και τη στρατηγική ανάπτυξη homeporting, η Celestyal συνέβαλε στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και του Λαυρίου σε δυναμικές πύλες κρουαζιέρας. Το 2025, 8.392 επιβάτες χρησιμοποίησαν τη Θεσσαλονίκη ως homeport, ενώ 172.408 επιβάτες πραγματοποίησαν homeporting στο Λαύριο, επιβεβαιώνοντας ένα ώριμο, αποδοτικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Ο Κρις Θεοφιλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal, δήλωσε: «Οι επτά φετινές διακρίσεις της Celestyal στα Tourism Awards 2026 αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για όλους μας και αναδεικνύουν μία ενιαία στρατηγική κατεύθυνση: να προσφέρουμε κρουαζιέρες με αυθεντική ελληνική ταυτότητα, διεθνή απήχηση και ουσιαστική συμβολή στους προορισμούς που επισκεπτόμαστε.

Για τη Celestyal, η ελληνική φιλοξενία δεν αποτελεί απλώς ένα επικοινωνιακό μήνυμα. Είναι η βάση της λειτουργίας μας, η φιλοσοφία της εμπειρίας μας και η υπόσχεσή μας προς κάθε επισκέπτη. Από την πρώτη επαφή έως την επιστροφή στον προορισμό αναχώρησης, στόχος μας είναι κάθε επιβάτης να αισθάνεται φιλοξενούμενος σε ένα πραγματικά ελληνικό ταξίδι. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και εμπειρίες που ενισχύουν τους προορισμούς και αποδεικνύουν ότι η κρουαζιέρα μπορεί να αφήνει ένα ουσιαστικό, μετρήσιμο και ανθρώπινο ελληνικό αποτύπωμα».