Στενά του Ορμούζ: Ξεκινά η απομάκρυνση 11.000 ναυτικών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Περισσότεροι από 11.000 ναυτικοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αναμένεται να αρχίσουν να απομακρύνονται μέσω των Στενών του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης εκκένωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ανακοίνωση έκανε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, να δηλώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουν επιβεβαιωθεί οι συνθήκες για την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Σύμφωνα με τον IMO, η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τις υπόλοιπες παράκτιες χώρες της περιοχής, τις ΗΠΑ και τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το Πολεμικό Ναυτικό του Ομάν γνωστοποίησε ότι τα πλοία θα αποχωρούν σταδιακά μέσω δύο προσωρινών ναυτικών διαδρόμων που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφαλή διέλευση από την κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Οι συνηθισμένοι ναυτιλιακοί διάδρομοι που χρησιμοποιούνταν πριν από τη σύγκρουση δεν θεωρούνται ακόμη ασφαλείς. Όπως είχε αναφέρει στις αρχές Ιουνίου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Ιράν έχει ναρκοθετήσει μεγάλα τμήματα των Στενών του Ορμούζ, αυξάνοντας σημαντικά τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.

Βάσει του σχεδίου, τα πλοία θα διέρχονται είτε από βόρεια είτε από νότια διαδρομή σε σχέση με τους παραδοσιακούς διαύλους, ενώ κάθε πλοίο θα λαμβάνει ξεχωριστές οδηγίες για την ημερομηνία και τον τρόπο διέλευσής του.

Η επιχείρηση ακολουθεί τη συμφωνία κατανόησης που υπέγραψαν πριν από περίπου μία εβδομάδα ΗΠΑ και Ιράν για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ήδη αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή. Σύμφωνα με δεδομένα της Kpler και της MarineTraffic, οι διελεύσεις πλοίων σχεδόν τριπλασιάστηκαν το διάστημα 19-21 Ιουνίου, φτάνοντας τα 93 πλοία, έναντι μόλις 32 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τη βελτίωση, η κίνηση εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν περισσότερα από 100 πλοία διέσχιζαν καθημερινά τα Στενά του Ορμούζ.