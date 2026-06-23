Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Η Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των ενεργειακών της δικτύων καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες στη Μεσόγειο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα, ενώ πολλές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών τους.

Η ακραία ζέστη δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα, τις μεταφορές και τα σχολεία. Ασκεί τεράστια πίεση και στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και άλλων μέσων ψύξης εκτοξεύει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Compare the Market σε 85 χώρες, την οποία αναμεταδίδει το Euronews, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα, η ζήτηση ρεύματος αυξάνεται κατά 38,62% σε σύγκριση με τους μήνες φυσιολογικών θερμοκρασιών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον κατανάλωση 143,08 κιλοβατωρών ανά άτομο κάθε μήνα έντονου καύσωνα.

Πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν το Μαυροβούνιο με αύξηση 22,49%, η Τουρκία με 21,91%, η Κροατία με 17,76%, η Ιταλία με 14,22% και η Ισπανία με 8,86%. Τα στοιχεία αναδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι μεσογειακές χώρες στις ακραίες θερμοκρασίες που γίνονται ολοένα και συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η αυξημένη κατανάλωση δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα των δικτύων ηλεκτροδότησης. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες δυνατότητες παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνεται ο κίνδυνος διακοπών ρεύματος και μπλακ άουτ.

Στην ίδια έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη μέση ετήσια διάρκεια διακοπών ηλεκτροδότησης, με 1,63 ώρες ανά έτος. Μπροστά βρίσκονται μόνο η Ουγγαρία με 2,92 ώρες και η Σλοβενία με 2,16 ώρες.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια, μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι καύσωνες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η παραγωγή από φωτοβολταϊκά βοήθησε να διατηρηθεί η επάρκεια του συστήματος κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών του περασμένου καλοκαιριού.

Καθώς οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι, η θωράκιση των ενεργειακών δικτύων και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.