ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:15 - 23 Ιουν 2026

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των ενεργειακών της δικτύων καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες στη Μεσόγειο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα, ενώ πολλές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των υποδομών τους.

Η ακραία ζέστη δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα, τις μεταφορές και τα σχολεία. Ασκεί τεράστια πίεση και στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και άλλων μέσων ψύξης εκτοξεύει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.

Σύμφωνα με ανάλυση της Compare the Market σε 85 χώρες, την οποία αναμεταδίδει το Euronews, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα, η ζήτηση ρεύματος αυξάνεται κατά 38,62% σε σύγκριση με τους μήνες φυσιολογικών θερμοκρασιών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον κατανάλωση 143,08 κιλοβατωρών ανά άτομο κάθε μήνα έντονου καύσωνα.

Πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν το Μαυροβούνιο με αύξηση 22,49%, η Τουρκία με 21,91%, η Κροατία με 17,76%, η Ιταλία με 14,22% και η Ισπανία με 8,86%. Τα στοιχεία αναδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι μεσογειακές χώρες στις ακραίες θερμοκρασίες που γίνονται ολοένα και συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η αυξημένη κατανάλωση δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα των δικτύων ηλεκτροδότησης. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες δυνατότητες παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνεται ο κίνδυνος διακοπών ρεύματος και μπλακ άουτ.

Στην ίδια έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη μέση ετήσια διάρκεια διακοπών ηλεκτροδότησης, με 1,63 ώρες ανά έτος. Μπροστά βρίσκονται μόνο η Ουγγαρία με 2,92 ώρες και η Σλοβενία με 2,16 ώρες.

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια, μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι καύσωνες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η παραγωγή από φωτοβολταϊκά βοήθησε να διατηρηθεί η επάρκεια του συστήματος κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών του περασμένου καλοκαιριού.

Καθώς οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι, η θωράκιση των ενεργειακών δικτύων και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 21:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση
Ειδήσεις

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
Ειδήσεις

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί
Υγεία

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο
Ειδήσεις

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 21:15

Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 21:00

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Ειδήσεις
23/06/2026 - 20:31

Η Ουγγαρία «φρενάρει» ξανά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Υγεία
23/06/2026 - 20:10

Τι να φάτε κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα – 5 τρόφιμα που συνιστούν οι ειδικοί

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:51

67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ειδήσεις
23/06/2026 - 19:29

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Χρηματιστήριο
23/06/2026 - 19:11

Το βαρύ κλίμα στη Wall Street παρέσυρε τις Ευρωαγορές

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:52

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη, Βοιωτία, Εύβοια και Μαγνησία

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 18:49

Η αμυντική βιομηχανία σε εποχή εξωστρέφειας, συνεργειών και νέων κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:47

Συγχωνεύονται 70 Νηπιαγωγεία και 12 Δημοτικά – Ο νέος εκπαιδευτικός χάρτης

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 18:45

Θεοδωρόπουλος: Κρίσιμο το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:40

Λίβανος: Στους 4.192 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
23/06/2026 - 18:28

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας: Όχημα οι επιταχυνόμενες αποσβέσεις στις βιομηχανικές επενδύσεις

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:24

Πούτιν: Έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης και των πραγματικοτήτων στο πεδίο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:21

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (25/6) ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:05

Σε εξέλιξη φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω

Ειδήσεις
23/06/2026 - 18:02

Ουκρανία: Καταγγελία για χρήση πυρομαχικών διασποράς από τη Ρωσία σε κατοικημένη περιοχή

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:47

Bloomberg: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών εξετάζει η Μελόνι

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Profit taking υπό την πίεση του τεχνολογικού sell off – Τζίρος 482 εκατ. ευρώ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ