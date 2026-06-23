Η Ελλάδα «καίει» περισσότερο ρεύμα από κάθε άλλη χώρα όταν χτυπούν οι καύσωνες

Η ακραία ζέστη δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινότητα, τις μεταφορές και τα σχολεία. Ασκεί τεράστια πίεση και στα ηλεκτρικά δίκτυα, καθώς η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και άλλων μέσων ψύξης εκτοξεύει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.
Σύμφωνα με ανάλυση της Compare the Market σε 85 χώρες, την οποία αναμεταδίδει το Euronews, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα, η ζήτηση ρεύματος αυξάνεται κατά 38,62% σε σύγκριση με τους μήνες φυσιολογικών θερμοκρασιών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε επιπλέον κατανάλωση 143,08 κιλοβατωρών ανά άτομο κάθε μήνα έντονου καύσωνα.
Πίσω από την Ελλάδα ακολουθούν το Μαυροβούνιο με αύξηση 22,49%, η Τουρκία με 21,91%, η Κροατία με 17,76%, η Ιταλία με 14,22% και η Ισπανία με 8,86%. Τα στοιχεία αναδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι μεσογειακές χώρες στις ακραίες θερμοκρασίες που γίνονται ολοένα και συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Η αυξημένη κατανάλωση δημιουργεί κινδύνους για τη σταθερότητα των δικτύων ηλεκτροδότησης. Όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες δυνατότητες παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνεται ο κίνδυνος διακοπών ρεύματος και μπλακ άουτ.
Στην ίδια έρευνα, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς τη μέση ετήσια διάρκεια διακοπών ηλεκτροδότησης, με 1,63 ώρες ανά έτος. Μπροστά βρίσκονται μόνο η Ουγγαρία με 2,92 ώρες και η Σλοβενία με 2,16 ώρες.
Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια, μπορούν να λειτουργήσουν ως ασπίδα απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι καύσωνες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου η παραγωγή από φωτοβολταϊκά βοήθησε να διατηρηθεί η επάρκεια του συστήματος κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών του περασμένου καλοκαιριού.
Καθώς οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι, η θωράκιση των ενεργειακών δικτύων και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδεικνύονται σε κρίσιμες προκλήσεις για την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.