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Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση
Ειδήσεις
21:00 - 23 Ιουν 2026

Γερμανία: Στο τραπέζι σύνταξη στα 70 – Ο Μερτς πιέζει για ριζική μεταρρύθμιση

Reporter.gr Newsroom
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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δεσμεύτηκε να προωθήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους μια ευρεία μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, επιχειρώντας να εξασφαλίσει τη στήριξη του ιδεολογικά διχασμένου κυβερνητικού συνασπισμού.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την παρουσίαση 33 προτάσεων από ειδική επιτροπή ακαδημαϊκών και βουλευτών, η οποία εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων πιέσεων που δέχεται το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα λόγω της μαζικής συνταξιοδότησης της γενιάς των baby boomers.

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να περιμένουν», δήλωσε ο Μερτς στο Βερολίνο, παραδεχόμενος ότι οι αναγκαίες αλλαγές θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί εδώ και πολλά χρόνια.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνεται η δημιουργία υποχρεωτικού κεφαλαιοποιητικού συστήματος αποταμίευσης για τη σύνταξη, στα πρότυπα του σουηδικού μοντέλου, καθώς και η σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με την έκθεση, από το 2032 και μετά η ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξάνεται κατά περίπου έξι μήνες ανά δεκαετία, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 70 έτη το νωρίτερο το 2092.

Η μεταρρύθμιση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών που αφορούν τη φορολογία, τις συντάξεις και την ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει λειτουργική και ικανή να λαμβάνει αποφάσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται η απήχηση της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης και ειδικότερα του κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

Στο πλευρό του Μερτς τάχθηκε και η υπουργός Εργασίας και κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Μπέρμπελ Μπας, η οποία υποστήριξε ότι οι 33 προτάσεις συνιστούν ένα ενιαίο πακέτο μεταρρυθμίσεων και δεν μπορούν να εφαρμοστούν επιλεκτικά.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επιθυμεί την πλήρη υλοποίηση των εισηγήσεων της επιτροπής, ωστόσο για να προχωρήσουν οι αλλαγές θα πρέπει να εξασφαλιστεί η στήριξη των κοινοβουλευτικών ομάδων του κυβερνητικού συνασπισμού και τελικά η έγκριση της Bundestag.

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