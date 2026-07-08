Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα

Η Ρωσία προχωρά σε νέα αυστηρά μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας αγοράς καυσίμων, ανακοινώνοντας την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ, ενώ από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει και εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων. Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια των περιορισμών που έχουν επιβληθεί τους τελευταίους μήνες, με στόχο να περιοριστούν οι ελλείψεις που έχουν προκύψει μετά τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, χαρακτήρισε την κατάσταση στην αγορά καυσίμων «περίπλοκη», αναγνωρίζοντας ότι τα προβλήματα στα πρατήρια προκαλούν έντονη ανησυχία στους πολίτες. Όπως δήλωσε, η απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης τέθηκε ήδη σε ισχύ και αναμένεται να αυξήσει τις διαθέσιμες ποσότητες για την εγχώρια κατανάλωση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία επιχειρεί να πλήξει τη ρωσική οικονομία και να δημιουργήσει ανασφάλεια στην κοινωνία, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα ότι οι προσπάθειες αυτές δεν θα αποδώσουν. Τόνισε ακόμη ότι το ενεργειακό σύστημα της Ρωσίας διαθέτει υψηλά περιθώρια αντοχής και συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα παγκοσμίως.

Στο μεταξύ, σε αρκετές περιοχές της χώρας οι οδηγοί σχηματίζουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων, καθώς οι μειωμένες προμήθειες βενζίνης και ντίζελ έχουν προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις στον ανεφοδιασμό.

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ορισμένων τύπων βενζίνης και αεροπορικών καυσίμων, επιχειρώντας να διασφαλίσει την επάρκεια της εγχώριας αγοράς.