ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πληθωρισμός: Στο 3,6% «έκλεισε» τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat
Οικονομία
13:50 - 17 Ιουλ 2025

Πληθωρισμός: Στο 3,6% «έκλεισε» τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμός τον Ιούνιο υποχώρησε σε 5 κράτη μέλη και αυξήθηκε σε 22.  

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Ιούνιο μετρήθηκε στο 3,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε σχέση με το 3,3% του Μαΐου και το 2,5% του Ιουνίου του 2024, φέροντας την Ελλάδα στην έβδομη θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, πίσω από τις Ρουμανία, Εσθονία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Λετονία.

πληθωρισμος

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε σε 2% τον Ιούνιο, αυξημένος από το 1,9% του Μαΐου, αλλά σύμφωνος με το στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ. Σε ετήσια βάση, επίσης, παρατηρείται αύξηση, αφού έναν χρόνο νωρίτερα ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%.

Σε δομικό επίπεδο (χωρίς τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων/καπνικών) ο δείκτης έτρεξε με 2,3%, όπως επίσης είχε εκτιμηθεί προκαταρκτικά.

Αντίστοιχα, συνολικά στην ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,3% τον Ιούνιο 2025, αυξημένος από 2,2% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,5%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (5,8%), την Εσθονία (5,2%), την Ουγγαρία και τη Σλοβακία (και οι δύο 4,6%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη μέλη και αυξήθηκε σε είκοσι δύο.

Τον Ιούνιο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,59 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,13 π.μ.) και την ενέργεια (-0,25 π.μ.).

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα με 4,6%, οι υπηρεσίες με 3,3% και ακολούθησαν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα με 2,6% ενώ η ενέργεια μειώθηκε κατά 2,6%.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 13:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ψηφίσουμε εξεταστική, αν ψηφίσει και η ΝΔ για προανακριτική
Πολιτική

Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ψηφίσουμε εξεταστική, αν ψηφίσει και η ΝΔ για προανακριτική

Αποστολάκη: Καμία νομιμοποίηση στην αμνήστευση του Καραμανλή
Πολιτική

Αποστολάκη: Καμία νομιμοποίηση στην αμνήστευση του Καραμανλή

JTI: Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2024 – Αύξηση τζίρου κατά 2,5%
Επιχειρήσεις

JTI: Χρονιά ισχυρής ανάπτυξης το 2024 – Αύξηση τζίρου κατά 2,5%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά
Οικονομία

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο
ΑΜΥΝΑ

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας
Οικονομία

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ