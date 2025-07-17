Πληθωρισμός: Στο 3,6% «έκλεισε» τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμός τον Ιούνιο υποχώρησε σε 5 κράτη μέλη και αυξήθηκε σε 22.

Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τον Ιούνιο μετρήθηκε στο 3,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε σχέση με το 3,3% του Μαΐου και το 2,5% του Ιουνίου του 2024, φέροντας την Ελλάδα στην έβδομη θέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ, πίσω από τις Ρουμανία, Εσθονία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Λετονία.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ανήλθε σε 2% τον Ιούνιο, αυξημένος από το 1,9% του Μαΐου, αλλά σύμφωνος με το στόχο που έχει θέσει η ΕΚΤ. Σε ετήσια βάση, επίσης, παρατηρείται αύξηση, αφού έναν χρόνο νωρίτερα ο πληθωρισμός ήταν στο 2,5%.

Σε δομικό επίπεδο (χωρίς τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων/καπνικών) ο δείκτης έτρεξε με 2,3%, όπως επίσης είχε εκτιμηθεί προκαταρκτικά.

Αντίστοιχα, συνολικά στην ΕΕ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 2,3% τον Ιούνιο 2025, αυξημένος από 2,2% τον Μάιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,6%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,5%), τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (5,8%), την Εσθονία (5,2%), την Ουγγαρία και τη Σλοβακία (και οι δύο 4,6%). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη μέλη και αυξήθηκε σε είκοσι δύο.

Τον Ιούνιο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,59 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,13 π.μ.) και την ενέργεια (-0,25 π.μ.).

Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα με 4,6%, οι υπηρεσίες με 3,3% και ακολούθησαν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά προϊόντα με 2,6% ενώ η ενέργεια μειώθηκε κατά 2,6%.