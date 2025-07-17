ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ψηφίσουμε εξεταστική, αν ψηφίσει και η ΝΔ για προανακριτική
Πολιτική
13:19 - 17 Ιουλ 2025

Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ψηφίσουμε εξεταστική, αν ψηφίσει και η ΝΔ για προανακριτική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε να σχολιάσει στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σήμερα, Πέμπτη (17/7).  

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε την εξεταστική και να πάμε τον χρόνο πίσω. Αλλά αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει την προανακριτική για τα δύο πρόσωπα τα οποία δεν ανακάλυψε το ΠΑΣΟΚ και τα έβαλε στην πρόταση», είπε αρχικά ο κ. Κατρίνης και συνέχισε σημειώνοντας:

«Αν λοιπόν, θέλει η Νέα Δημοκρατία πραγματικά να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και φαντάζομαι ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση, να γίνει μία ψηφοφορία», είπε ακόμη ο κ. Κατρίνης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμη:

«Θα έλεγα επίσης, να βάλουμε και παραβάν ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία που ζήσαμε στην τελευταία ψηφοφορία, που κάποιοι κοιτούσαν ποιος ψήφιζε, τι κτλ. Και υπήρχε αυτή η αγωνία να εκφραστούν οι βουλευτές ελεύθερα, και να δούμε πραγματικά τι φταίει, τώρα στην εξαετία που λέει η εισαγγελία, τα προηγούμενα 25 χρόνια που λέει η Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε δηλαδή, μία ανοιχτή συζήτηση χωρίς όμως προϋποθέσεις και χωρίς φόβο. Διότι, η Νέα Δημοκρατία φοβάται διότι, εδώ έχει αποκαλυφθεί ότι επί δικής της διακυβέρνησης, επί θητείας δικών τους υπουργών, με δικούς τους διορισμένους προέδρους και αντιπροέδρους και στελέχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Και σήμερα καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουν 415 εκατομμύρια (…)».

«Είναι περίεργο πολιτικά, πως ενώ στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου και του κ. Καραμανλή, έστω και σε δεύτερο χρόνο η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην ψήφιση ή στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή και για τους δύο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δικογραφία που αντικειμενικά έχει γίνει κατασπατάληση πόρων και βεβαίως πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες των πολιτικών προϊσταμένων, η Νέα Δημοκρατία συμπεριφέρεται σαν να μη συνέβη τίποτα και λέει πάμε 30 χρόνια πίσω. Αυτό κατά την άποψή μας είναι θέμα εσωκομματικών ισορροπιών και μιας προσπάθειας του κ. Μητσοτάκη να μη διαταράξει τις σχέσεις του με τους υπουργούς του και τα στελέχη της παράταξης», είπε ακόμη ο κ. Κατρίνης.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Θέλω να πω ότι δεν έχουμε κανένα διαγωνισμό για το ποιος θα καταθέσει πρώτος πρόταση, όταν μιλάμε για μία ογκωδέστατη δικογραφία και όταν η πρόταση την οποία καταθέτει το ΠΑΣΟΚ είναι νομικά στοιχειοθετημένη και σοβαρή. Αποδείχτηκε και στις προηγούμενες προτάσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, ψηφίστηκαν και από βουλευτές. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι υπάρχουν ενδείξεις για κακούργημα και για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Καταθέσαμε την πρότασή μας την ίδια μέρα με τα υπόλοιπα κόμματα, μία μέρα πριν από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντα περιμένει να δει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, επικοινωνιακά και μετά και να διαχειριστεί το πρόβλημα που αυτή έχει με όρους επικοινωνιακούς. Άρα, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άγχος για να καταθέσουμε πρώτα αυτή την πρόταση, όταν θέλουμε να κάνουμε μία σοβαρή πρόταση, μία πρόταση που έχει νομικά επιχειρήματα (…). Άρα, όχι μόνο δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης, αλλά κατά την άποψή μου δεν υπάρχει και γκρίνια».


Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
Πολιτική

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας
Πολιτική

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ