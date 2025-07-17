Κατρίνης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα ψηφίσουμε εξεταστική, αν ψηφίσει και η ΝΔ για προανακριτική

Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε να σχολιάσει στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σήμερα, Πέμπτη (17/7).

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ψηφίσουμε την εξεταστική και να πάμε τον χρόνο πίσω. Αλλά αυτό θα γίνει με την προϋπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει την προανακριτική για τα δύο πρόσωπα τα οποία δεν ανακάλυψε το ΠΑΣΟΚ και τα έβαλε στην πρόταση», είπε αρχικά ο κ. Κατρίνης και συνέχισε σημειώνοντας:

«Αν λοιπόν, θέλει η Νέα Δημοκρατία πραγματικά να χυθεί άπλετο φως και να αποδοθούν ευθύνες και να λάμψει η αλήθεια, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και φαντάζομαι ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία ανοιχτή συζήτηση, να γίνει μία ψηφοφορία», είπε ακόμη ο κ. Κατρίνης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε ακόμη:

«Θα έλεγα επίσης, να βάλουμε και παραβάν ακριβώς για να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία που ζήσαμε στην τελευταία ψηφοφορία, που κάποιοι κοιτούσαν ποιος ψήφιζε, τι κτλ. Και υπήρχε αυτή η αγωνία να εκφραστούν οι βουλευτές ελεύθερα, και να δούμε πραγματικά τι φταίει, τώρα στην εξαετία που λέει η εισαγγελία, τα προηγούμενα 25 χρόνια που λέει η Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε δηλαδή, μία ανοιχτή συζήτηση χωρίς όμως προϋποθέσεις και χωρίς φόβο. Διότι, η Νέα Δημοκρατία φοβάται διότι, εδώ έχει αποκαλυφθεί ότι επί δικής της διακυβέρνησης, επί θητείας δικών τους υπουργών, με δικούς τους διορισμένους προέδρους και αντιπροέδρους και στελέχη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Και σήμερα καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώσουν 415 εκατομμύρια (…)».

«Είναι περίεργο πολιτικά, πως ενώ στην περίπτωση του κ. Τριαντόπουλου και του κ. Καραμανλή, έστω και σε δεύτερο χρόνο η Νέα Δημοκρατία προχωρά στην ψήφιση ή στην πρόταση για προανακριτική επιτροπή και για τους δύο, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δικογραφία που αντικειμενικά έχει γίνει κατασπατάληση πόρων και βεβαίως πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχουν ευθύνες των πολιτικών προϊσταμένων, η Νέα Δημοκρατία συμπεριφέρεται σαν να μη συνέβη τίποτα και λέει πάμε 30 χρόνια πίσω. Αυτό κατά την άποψή μας είναι θέμα εσωκομματικών ισορροπιών και μιας προσπάθειας του κ. Μητσοτάκη να μη διαταράξει τις σχέσεις του με τους υπουργούς του και τα στελέχη της παράταξης», είπε ακόμη ο κ. Κατρίνης.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Θέλω να πω ότι δεν έχουμε κανένα διαγωνισμό για το ποιος θα καταθέσει πρώτος πρόταση, όταν μιλάμε για μία ογκωδέστατη δικογραφία και όταν η πρόταση την οποία καταθέτει το ΠΑΣΟΚ είναι νομικά στοιχειοθετημένη και σοβαρή. Αποδείχτηκε και στις προηγούμενες προτάσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, ψηφίστηκαν και από βουλευτές. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι υπάρχουν ενδείξεις για κακούργημα και για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Καταθέσαμε την πρότασή μας την ίδια μέρα με τα υπόλοιπα κόμματα, μία μέρα πριν από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντα περιμένει να δει τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, επικοινωνιακά και μετά και να διαχειριστεί το πρόβλημα που αυτή έχει με όρους επικοινωνιακούς. Άρα, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άγχος για να καταθέσουμε πρώτα αυτή την πρόταση, όταν θέλουμε να κάνουμε μία σοβαρή πρόταση, μία πρόταση που έχει νομικά επιχειρήματα (…). Άρα, όχι μόνο δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησης, αλλά κατά την άποψή μου δεν υπάρχει και γκρίνια».



