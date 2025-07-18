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Κώτσηρας: Στη Βουλή ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας - Έμφαση στην ψηφιοποίηση και την κοινωνική συνοχή
Οικονομία
17:57 - 18 Ιουλ 2025

Κώτσηρας: Στη Βουλή ο νέος Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας - Έμφαση στην ψηφιοποίηση και την κοινωνική συνοχή

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βουλή εισήχθη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, με τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα να επισημαίνει ότι πρόκειται για μια δομική μεταρρύθμιση που στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, πιο ψηφιακού και πιο δίκαιου κράτους.

Ο κ. Κώτσηρας μίλησε στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, υπογραμμίζοντας τη σημασία ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, της θωράκισης των θεσμών και της προώθησης φορολογικών ρυθμίσεων με κοινωνικό πρόσημο.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει την πλήρη ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τα οποία στερούν πολύτιμους πόρους από το Δημόσιο. Προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η καθιέρωση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής, η ηλεκτρονική κοινοποίηση προστίμων, η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η πρόσβαση των τελωνειακών αρχών σε συστήματα άλλων διωκτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενσωματώνει ρυθμίσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα, όπως η εξαίρεση από τον υπολογισμό εισοδήματος παροχών για νοσηλεία εργαζομένων, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για οχήματα εθελοντικών πυροσβεστικών οργανώσεων, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, εισάγονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη μεταφορά του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κίνηση που, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου και αδιάβλητου συστήματος ελέγχων, αξιοποιώντας τη διοικητική εμπειρία της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται πλέον σε θεσμικά και δημοσιονομικά ισχυρότερη θέση σε σχέση με το 2019 και επανέλαβε τον στόχο της κυβέρνησης να καταστήσει αυτή τη θετική εικόνα αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών. Υπογράμμισε τέλος ότι η μείωση της φορολογίας και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητες, στο πλαίσιο των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιθωρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 18:01
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