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Κυβερνητικές πηγές: Κανένα παράθυρο χρεώσεων δεν πρόκειται να ισχύσει στα ΑΤΜ
Πολιτική
17:45 - 18 Ιουλ 2025

Κυβερνητικές πηγές: Κανένα παράθυρο χρεώσεων δεν πρόκειται να ισχύσει στα ΑΤΜ

Reporter.gr Newsroom
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«Κανένα παράθυρο χρεώσεων δεν πρόκειται να ισχύσει, έστω και σε ένα ποσοστό των μηχανημάτων ανάληψης» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές μετά τον σάλο για τις χρεώσεις σε ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα έχει πάρει διαστάσεις με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση.

Οι κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι «η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για τις τραπεζικές χρεώσεις» και ξεκαθαρίζουν πως όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν με την ψήφιση του υπολογισμού είναι οριζόντιες και δεν πρόκειται να καταργηθούν μέσω παραθύρων.

«Πήραμε κάποιες αποφάσεις με την ψήφιση του προϋπολογισμού, οι οποίες αποφάσεις αυτές είναι οριζόντιες. Δεν υπάρχει περίπτωση από το «παράθυρο» να εφαρμοστεί, έστω και σε ένα ποσοστό των μηχανημάτων ανάληψης άλλα πράγματα από αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει. Σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχουν χρεώσεις «δύο ταχυτήτων», η κυβέρνηση θα παρέμβει νομοθετικά» επιμένουν στην κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα έχουν καταθέσει οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος και Μιλένα Αποστολάκη στη Βουλή.

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων:

α) Με πρόσφατη κίνηση της Τράπεζας Πειραιώς, 850 μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ), τα οποία βρίσκονταν εκτός του φυσικού τραπεζικού της δικτύου, πωλήθηκαν στη Cashflex, στην οποία συμμετέχει και η ίδια τράπεζα με 20%. Πρόκειται για ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένα σε κομβικά σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως μετρό, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, τουριστικές περιοχές, αεροδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.

β) Τα πρώην ΑΤΜ της Πειραιώς, τα οποία χρησιμοποιούνταν χωρίς χρέωση από πελάτες της τράπεζας, πλέον λειτουργούν ως ανεξάρτητο δίκτυο με χρέωση τόσο από την Cashflex, όσο και από την ίδια την τράπεζα. Έτσι για παράδειγμα αν ένας κάτοχος κάρτας Πειραιώς θα θελήσει να κάνει ανάληψη, θα κληθεί να πληρώσει συνολικά προμήθεια 2,10 ευρώ (1,50 Cashflex και 0,60 Πειραιώς).

Στην ερώτηση υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΟΤΟΕ, η Ελλάδα έχει σήμερα τον μισό αριθμό τραπεζικών καταστημάτων ανά 100.000 κατοίκους σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Μια χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφία και έντονη νησιωτικότητα, βλέπει να διαλύεται κάθε έννοια ισότιμης πρόσβασης στις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Ειδικά για τις τοπικές κοινωνίες, τους ηλικιωμένους, τις μικρές επιχειρήσεις και τα απομακρυσμένα χωριά δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού.

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», τονίζουν οι δύο Βουλευτές, «εδώ και αρκετά χρόνια, αναδεικνύει επίμονα και στοιχειοθετημένα την αυθαιρεσία των τραπεζών, που οφείλεται στην ολιγοπωλιακή τους λειτουργία. Είτε πρόκειται για το συνεχιζόμενο κλείσιμο καταστημάτων, είτε για το καρτέλ στις τραπεζικές προμήθειες, με υπέρογκες χρεώσεις σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις και το έχουμε φέρει επανειλημμένα στη Βουλή με ερωτήσεις και τροπολογίες. Αν η Κυβέρνηση είχε επιδείξει την ελάχιστη πολιτική βούληση και είχε υιοθετήσει τις προτάσεις μας, το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, και το κυριότερο, μόνιμα. Αντί γι’ αυτό, επέτρεψε για ακόμη μία φορά στις τράπεζες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, άφησε να χαθεί πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε την υιοθέτηση και υλοποίηση αμφισβητούμενων και αντικοινωνικών τραπεζικών πρακτικών, εις βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς καμία αντίδραση».

Με βάση τα ανωτέρω, οι δύο Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

1. Έχει διαπιστωθεί αν η μεταβίβαση των ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία Cashflex συνιστά τρόπο έμμεσης παράκαμψης του ισχύοντος πλαισίου για τις τραπεζικές προμήθειες, μέσω της τυπικής μεταβίβασης λειτουργιών σε «ανεξάρτητο» φορέα, ο οποίος τελεί εν τοις πράγμασι υπό τον έλεγχο της ίδιας της τράπεζας;

2. Προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ένταξη των χρεώσεων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ εκτός τραπεζών, που πουλήθηκαν σε τρίτες εταιρείες, στους περιορισμούς προμηθειών που ισχύουν για τα τραπεζικά ιδρύματα;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές;

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