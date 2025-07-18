ΟΗΕ: Κινδυνεύουν χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια πάνω από 11 εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω περικοπών

Περισσότεροι από 11,6 εκατομμύρια πρόσφυγες κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβασή τους στην ανθρωπιστική βοήθεια, εξαιτίας της δραματικής μείωσης της χρηματοδότησης που λαμβάνει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της UNHCR, Ντομινίκ Χάιντ, δήλωσε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα εκατομμύρια εκτοπισμένοι και ευάλωτοι πληθυσμοί να στερούνται βασικές υπηρεσίες.

Η κρίση οφείλεται στις σημαντικές περικοπές ξένης βοήθειας από βασικούς δωρητές όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αναστολή ή ακύρωση προγραμμάτων συνολικού ύψους 1,4 δισ. δολαρίων. Μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται σοβαρά είναι το Σουδάν, το Τσαντ και το Αφγανιστάν, όπου μειώθηκε έως και 60% η παροχή επείγουσας βοήθειας.

Ιδιαίτερα κρίσιμοι τομείς, όπως η ιατρική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση και η διατροφή πλήττονται σφοδρά από τις περικοπές, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να επηρεάζονται δυσανάλογα. Σύμφωνα με την UNHCR, έχει μειωθεί κατά 25% η υποστήριξη σε προγράμματα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, με τις γυναίκες και τα παιδιά στο Αφγανιστάν να υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες.

Η UNHCR ανακοίνωσε επίσης τη μείωση του προσωπικού της κατά 30% παγκοσμίως, περικόπτοντας περίπου 3.500 θέσεις εργασίας, σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί την κρίση. Παράλληλα, εκφράστηκε ανησυχία για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην πόλη Σουέιντα της νότιας Συρίας, λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, που έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατη τη διανομή βοήθειας.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ουίλιαμ Σπίντλερ, κάλεσε όλες τις πλευρές να επιτρέψουν την ασφαλή πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Η UNHCR αναγκάστηκε να απομακρύνει το σύνολο του προσωπικού της από την περιοχή λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους, ενώ οι ανάγκες παραμένουν πιεστικές, με σοβαρά προβλήματα στην παροχή νερού και με νοσοκομεία γεμάτα τραυματίες.

Η υπηρεσία δηλώνει ότι έχει έτοιμα αποθέματα, όπως κουβέρτες και φωτιστικά, και περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία να ξεκινήσει τις διανομές, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παρόλα αυτά, προειδοποιεί πως χωρίς άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης, το πλήγμα για εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους παγκοσμίως θα είναι ανυπολόγιστο.