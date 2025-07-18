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Χρηματιστήριο: Ένα ακόμα βήμα προς τις 2.000 μονάδες με +35% εντός 2025
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17:45 - 18 Ιουλ 2025

Χρηματιστήριο: Ένα ακόμα βήμα προς τις 2.000 μονάδες με +35% εντός 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμα πιο κοντά στις 2000 μονάδες το ΧΑ (υψηλό 1990, κλείσιμο 1985 +0,18%) με την απόδοση της εβδομάδας στο +1,3%, του μήνα στο +6,3% και του έτους στο εντυπωσιακό +35%.

Οι τραπεζικές μετοχές τράβηξαν – στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης – την αγορά (ΔΤΡ 2136 +0,17% με υψηλό στις 2152) με την ΑΤΤ να ξεχωρίζει με το νέο υψηλό στα 1,14 και κλείσιμο στο 1,13 +8.6% με πολύ υψηλές συναλλαγές (πάνω από 4 εκ. μετοχές) και συνολική απόδοση μήνα κοντά στο +40%, ενώ πολύ καλή εικόνα είχαν και η ΕΥΔΑΠ +5.1%, ΕΛΠΕ +1,8%, ΤΙΤΑΝ +1,3% ΕΛΧΑ +1,3% και ΣΑΡ +1,2%.

Σταδιακή αλλαγή στη συνεδρίαση μετά το κλείσιμο των παραγώγων στις 14:00 με διολίσθηση του δείκτη και ορισμένων μετοχών του 25άρη εξαιτίας περιορισμένων ρευστοποιήσεων, χωρίς πάντως να αλλάζει την θετική εβδομαδιαία εικόνα.

Σταθερά υψηλός ο τζίρος (198,16 εκατ. ευρώ) σε μια από τις καλύτερες – από συναλλακτική άποψη – εβδομάδες των τελευταίων χρόνων, με τον μέσο τζίρο να ξεπερνάει τα 240 εκ., στοιχείο που έχουμε εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι για την διακράτηση (ή και αύξηση) των τρεχουσών αποτιμήσεων.

Αρκετές πιέσεις – ενδοσυνεδριακά έως τα 45,50 ή -1,4% – στην Metlen -0,56% προφανώς από επενδυτές που δεν επιθυμούν (;) την ανταλλαγή και εισαγωγή στο Λονδίνο, υποχώρηση και για ΒΙΟ -1,4% και ΔΑΑ -1,9%.

Μεικτή εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.57%) με ΚΟΥΕΣ +4,4%, ΕΧΑΕ +1,6% μετά και το θετικό report της Eurobank Equities, ΑΒΑΞ +1,1% και βέβαια ΠΡΟΦ +3,4% σε νέο ιστορικό υψηλό, στο κόκκινο τα λιμάνια , ο ΦΡΛΚ -2% και η ΚΡΙ -1%.

Το άκρως θετικό κλίμα έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και αρκετές ξεχασμένες περιφερειακές μετοχές που κινούνται έντονα ανοδικά με χαμηλές πάντως συναλλαγές, κάτι που απαιτεί την προσοχή των συμμετεχόντων σε μετοχές με χαμηλή εμπορευσιμότητα για να μην υπάρξουν άσκοποι εγκλωβισμοί.

Η μεγάλη εικόνα παραμένει εξαιρετική στην αγορά διανύοντας τον 9ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και με τους επενδυτές χωρίς τα φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις – οικονομικές, γεωπολιτικές – θεωρώντας ότι το όποιο πτωτικό γύρισμα θα προέλθει από εξωγενείς παράγοντες και όχι εξαιτίας εγχώριας αδυναμίας.

Εχοντας διανύσει παραπάνω από τον μισό Ιούλιο, η επενδυτική κοινότητα αναμένει προς το τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις των πρώτων εισηγμένων που θα παρουσιάσουν αποτελέσματα Β τριμήνου (ήδη υπάρχει ενημέρωση από ΤΙΤΑΝ και ΕΥΡΩΒ για την 31η Ιουλίου) με τα μεγέθη να είναι ενδεικτικά για το πώς εξελίσσεται η φετινή χρονιά και αν το ρεκόρ εταιρικής κεδοφορίας του 2024 (ebitda πάνω από 20 δις και κέρδη μεγαλύτερα από 10 δις συνολικά) είναι – τουλάχιστον – διατηρήσιμο.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 18:38
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