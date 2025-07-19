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ΥΠΕΘΟ: «Σήμα» για πλαφόν €1,5 δισ. στις παροχές της ΔΕΘ – Οι κυβερνητικές προτεραιότητες
Οικονομία
12:25 - 19 Ιουλ 2025

ΥΠΕΘΟ: «Σήμα» για πλαφόν €1,5 δισ. στις παροχές της ΔΕΘ – Οι κυβερνητικές προτεραιότητες

Γιώργος Αλεξάκης
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Να “φρενάρει” τη ρητορική πλειοδοσία για το πακέτο παροχών της ΔΕΘ επιχειρεί το οικονομικό επιτελείο. Έτσι, με βάση όσα αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ  παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παραμένει σταθερά ο στόχος για ένα «πακέτο» μέτρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Όπως διευκρινίζουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ οι ίδιοι παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το 1 δισ. ευρώ θα προέρχεται από τις πολύ καλύτερες των προβλέψεων επιδόσεις του προϋπολογισμού τόσο σε έσοδα, όσο και σε δαπάνες, και τα 500 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τη ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Με βάση το δημοσίευμα του ΑΠΕ - ΜΠΕ, στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επεξεργάζονται ήδη τις προτάσεις για τις μειώσεις φόρων στη μεσαία τάξη και τις ενισχύσεις στις ευάλωτες ομάδες, παράλληλα με τις παρεμβάσεις για το στεγαστικό, προκειμένου εντός του Αυγούστου θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «έχουμε σχεδιάσει τα μέτρα με όρους αναπτυξιακής στήριξης της οικονομίας και όχι παροχών. Το σχέδιο της ΔΕΘ είναι συγκεκριμένο και επικεντρώνεται στη μείωση βαρών για τη μεσαία τάξη. Θέλουμε να πάμε οριζόντια, με ώθηση στην ανάπτυξη και με αφαίρεση βαρών».

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες:

-Μειώσεις φόρων για τα μεσαία εισοδήματα, με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συντελεστές της φορολογικής κλίμακας.

-Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά για τη στήριξη των οικογενειών, ενώ στα σενάρια περιλαμβάνεται και η αύξηση του αφορολόγητου ορίου.

-Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, παράλληλα με τη χορήγηση κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες να διαθέσουν στην αγορά κλειστά σπίτια που κατέχουν.

Ειδικά δε για το στεγαστικό ζήτημα, ο κ. Πιερρακάκης έχει επισημάνει ότι το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει μια σειρά από προτάσεις που θα δημιουργήσουν ένα «θετικό σοκ προσφοράς», για να «δούμε περισσότερα σπίτια στην αγορά».

Σημειώνεται ότι, σε άλλη ερώτηση του ΑΠΕ- ΜΠΕ για το «τι μέλλει γενέσθαι με τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο;», οι αξιωματούχοι του υπουργείου αναφέρουν ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να υπάρξει μια ρύθμιση για την ελάφρυνση του κόστους όσων έχουν δανειστεί στο εν λόγω νόμισμα. Τα πιθανά σενάρια, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και τις τράπεζες, λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους (ισοτιμία, τιτλοποιήσεις, πρόγραμμα «Ηρακλής», δάνεια που ήδη εξυπηρετούνται ή έχουν μετατραπεί σε ευρώ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα ισορροπία.

Στόχος είναι να υπάρξει η καλύτερη το δυνατόν ρύθμιση, η οποία δεν θα «χτυπάει» στις τιτλοποιήσεις και τον «Ηρακλή». Με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι «πρέπει πάντοτε να διασφαλίζεται και το πρόγραμμα "Ηρακλής" για τα "κόκκινα δάνεια"».

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