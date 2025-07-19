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Τέλος Κρουαζιέρας: Εκκίνηση από τη Δευτέρα (21/7) – Οι διευκρινίσεις του ΥΠΕΘΟ
Ναυτιλία
11:42 - 19 Ιουλ 2025

Τέλος Κρουαζιέρας: Εκκίνηση από τη Δευτέρα (21/7) – Οι διευκρινίσεις του ΥΠΕΘΟ

Γιώργος Αλεξάκης
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Εν μέσω προβληματισμού του κλάδου οινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 3133.4-1/53018/18-07-2025 για το τέλος κρουαζιέρας που ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα.

Αναλυτικά ορίζονται τ' ακόλουθα:

1. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου, είναι η παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης τέλους κρουαζιέρας το οποίο θεσπίστηκε σε εφαρμογή των διατάξεων

του άρθρου 27 του ν. 5162/2024, σύμφωνα με τις οποίες: «Επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου σε αποβιβαζόμενους στους λιμένες της χώρας επιβάτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) κατά το άρθρο 42 του ν. 4256/2014 (Α' 92), εφεξής «τέλος κρουαζιέρας».

Περαιτέρω στο άρθρο 33 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος είσπραξης του τέλους, τα υπόχρεα για την απόδοση πρόσωπα, ο τρόπος και τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 27, περί τέλους κρουαζιέρας.»

2. Ακολούθως, εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ 3133.1/45989/23-06-2025 η ισχύς της οποίας αρχίζει από 21η Ιουλίου 2025.

Η πληρωμή του τέλους κρουαζιέρας πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (e.hcg.gov.gr) και η οποία λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και διενεργείται από τον ναυτικό πράκτορα ή την εταιρεία κρουαζιέρας ή την ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου.

3. Η εν λόγω εφαρμογή τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία, κατά την οποία προέκυψαν ερωτήματα από τους χρήστες τόσο για την εφαρμογή όσο και για τις διατάξεις της ΚΥΑ, για τα οποία παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις προς αποσαφήνιση της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης του τέλους κρουαζιέρας:

Α. Πεδίο εφαρμογής

Το τέλος κρουαζιέρας επιβάλλεται σε όλους τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που αποβιβάζονται σε ελληνικά λιμάνια:

- ανεξαρτήτως ηλικίας των επιβατών και

- ανεξαρτήτως εάν ο λιμένας αποβίβασης αποτελεί transit port ή homeport.

Διευκρινίζεται ότι το τέλος κρουαζιέρας δεν επιβάλλεται:

- στον επιβάτη ο οποίος αποβιβάζεται εκτάκτως για ιατρικούς λόγους.

- σε μέλος του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου που επιθυμεί να αποβιβαστεί σε ελληνικό λιμένα.

Β. Υπόχρεοι για τη δήλωση και καταβολή του τέλους κρουαζιέρας

Οι ναυτικοί πράκτορες κατά την ημέρα απόπλου κρουαζιερόπλοιου από κάθε λιμένα της χώρας όπου αποβιβάστηκαν επιβάτες, δηλώνουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία συνδέονται με χρήση των κωδικών taxisnet, τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ 3133.1/45989/23-06-2025. Η δήλωση των στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης με τις συνέπειες αυτής. Στην περίπτωση που η εταιρεία κρουαζιέρας διαθέτει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή έχει αναθέσει τη διαχείριση του πλοίου σε ελληνική εταιρεία διαχείρισης (εφεξής ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία) η ως άνω δήλωση δύναται να υποβάλλεται από εκπροσώπους αυτών, κατά περίπτωση. Προς διευκόλυνση των υπόχρεων παρέχεται η δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να υποβάλλεται η δήλωση πέραν από τους ίδιους και από πρόσωπο/ συντάκτη με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet, το οποίο όμως λειτουργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό των υπόχρεων προσώπων (π.χ. υπάλληλος ναυτικού πρακτορείου, εξουσιοδοτημένος λογιστής κ.λπ.).

Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι:

- η εταιρεία κρουαζιέρας,

- ο ναυτικός πράκτορας,

- η ελληνική διαχειρίστρια εταιρεία, κατά περίπτωση, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.

Γ. Χρόνος απόδοσης του τέλους κρουαζιέρας

Η απόδοση του τέλους κρουαζιέρας πραγματοποιείται ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Ειδικότερα, το τέλος αποδίδεται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του μήνα που ακολουθεί το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ’ εξαίρεση, για τις αποβιβάσεις που πραγματοποιούνται εντός του 2025, το τέλος αποδίδεται ως εξής:

α) Για τις αποβιβάσεις σε λιμένες της χώρας από την έναρξη ισχύος της (β) σχετικής και έως τις 30/09/2025, το τέλος αποδίδεται έως και τις 31/10/2025,

β) για τις αποβιβάσεις σε λιμένες της χώρας από 01/10/2025 έως και τις 31/12/2025, το τέλος αποδίδεται έως και τις 30/01/2026.

Δ. Τρόπος καταβολής του τέλους κρουαζιέρας

Η καταβολή του τέλους κρουαζιέρας διενεργείται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την οποία εξάγεται κωδικός πληρωμής RF. Το ως άνω παράβολο δεσμεύεται αυτόματα με την πληρωμή του.

Στο σύνδεσμο https://e.hcg.gov.gr/kz/help/ είναι διαθέσιμο εγχειρίδιο χρήσης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής.

4. Λιμενικές Αρχές στις οποίες αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων με σκοπό την απρόσκοπτη και ορθή είσπραξη του τέλους κρουαζιέρας σύμφωνα με το άρθρο 4 της σχετικής ΚΥΑ 3133.1/45989/23-06-2025. Για την πραγματοποίηση των ελέγχων μέσω της εφαρμογής, οι διαχειριστές της πλατφόρμας e.hcg.gov.gr κάθε Λιμενικής Αρχής θα πρέπει να αποδώσουν τα κατάλληλα δικαιώματα («Εμφάνιση δηλώσεων κρουαζιέρας») στους χρήστες τους.

5. ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την παροχή τυχόν κατάλληλων οδηγιών στις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση όσα ανέφερε η διοίκηση της Celestyal στο πλαίσιο της παρουσίασης σε ΜΜΕ του Celestyal Discovery, πετά από το ότι το Τέλος Κρουαζιέρας που ξεκινά από 21/7 έχει αιφνιδιάσει την αγορά καθώς λειτουργεί με ορίζοντα διετίας δημιουργεί ζητήματα και απειλεί τη βιωσιμότητα πολλών ταξιδιωτικών πρακτόρων.

«Εμείς είχαμε στείλει επιστολή για την επιβολή του τέλους ήδη από το Ιανουάριο, παρόλα αυτά υπήρξε μια δυσαρέσκεια από πλευράς επιβατών για την πρόσθετη επιβάρυνση, καθώς το ποσό δεν είναι αμελητέο» επεσήμανεναν τα στελέχη της Celestyal. Όπως εξήγησαν στην περίπτωση μιας πολυήμερης κρουαζιέρας όπου στους προορισμούς περιλαμβάνεται η Μύκονος ή Σαντορίνη ο επιβάτης μπορεί να κληθεί να πληρώσει έως και 55 ευρώ επιπλέον, δηλαδή στην περίπτωση τετραμελούς οικογένειας το ποσό ανεβαίνει στα 200 και πλέον ευρώ. Μάλιστα ειδκά ο επιβάτης του homeporting που θα διαμείνει σε κάποιο ξενοδοχείο του προορισμού είναι αναγκασμένος να πληρώσει και το τέλος κρουαζιέρας και το τέλος διαμονής στο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τον πλοίαρχο Γιώργο Κουμπενά και διευθυντή της Celestyal δε, υπάρχουν ακόμα αρκετές ασάφειες σχετικά με το τέλος, όπως το από ποια ηλικία εφαρμόζεται ή τι ισχύει για τους επιβάτες για παράδειγμα ενός έτους. Το κόνσεπτ του τέλους μας βρίσκει σύμφωνους, το ύψος του θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο συμβατό ώστε να μην επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του προορισμού επεσήμανε ο κ. Θεοφιλίδης εξηγώντας ότι σε το τέλος σε συνδυασμό με τις λοιπές επιβαρύνσεις (αυξήσεις σε ρυμουλκά, υπηρεσίες ISPS και περιβαλλοντικές απαιτήσεις) επιβαρύνεται σημαντικά το κόστος και η Ελλάδα καθίσταται λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με την Τουρκία και τις ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 14:16
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