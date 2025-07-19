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ΗΠΑ: Ο Τραμπ πιέζεται και δημοσιοποιεί μέρος των εγγράφων του σκανδάλου Έπσταϊν
Ειδήσεις
11:00 - 19 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πιέζεται και δημοσιοποιεί μέρος των εγγράφων του σκανδάλου Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζήτησε την Παρασκευή (19/7) από τους ομοσπονδιακούς δικαστές να δημοσιοποιήσουν τα πρακτικά των ενόρκων στις ποινικές υποθέσεις του διαβόητου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν και της καταδικασμένης για προμήθεια νεαρών κοριτσιών Γκισλέν Μάξγουελ.

Όπως μεταδίδει το CNBC, τα επίσημα αιτήματα υποβλήθηκαν μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να «προσκομίσει όλες τις σχετικές καταθέσεις των ενόρκων, με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου».

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι προχώρησε σε αυτό το βήμα προκειμένου να περιορίσει την αυξανόμενη πίεση από τους ίδιους τους υποστηρικτές του να δώσει στη δημοσιότητα τους λεγόμενους φακέλους Έπσταϊν. «Αυτή η ΑΠΑΤΗ, που διαπράχθηκε από τους Δημοκρατικούς, πρέπει να τελειώσει, τώρα αμέσως!», έγραψε τότε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες νωρίτερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε υπόμνημα ότι δεν θα αποκαλύψει άλλες πληροφορίες σχετικά με την ομοσπονδιακή υπόθεση σεξουαλικής διακίνησης του Επστάιν, μετά τη διενέργεια «εξαντλητικής εξέτασης».

Αλλά έκτοτε, «υπήρξε εκτεταμένο δημόσιο ενδιαφέρον για τη βάση των συμπερασμάτων του Μνημονίου», έγραψε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλάνς σε ξεχωριστές δικαστικές καταθέσεις στις υποθέσεις Επστάιν και Μάξγουελ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

«Ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών συνεχίζουν να εμμένουν στα συμπεράσματα του Μνημονίου, η διαφάνεια προς το αμερικανικό κοινό είναι ύψιστης σημασίας για την παρούσα κυβέρνηση», έγραψε ο Μπλανς.

«Δεδομένου του δημόσιου ενδιαφέροντος για το ερευνητικό έργο που διεξήγαγε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σχετικά με τον Epstein, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά από το Δικαστήριο να αποκαλύψει τα υποκείμενα πρακτικά του σώματος ενόρκων», με την επιφύλαξη των κατάλληλων επεξεργασιών, έγραψε.

Αυτές οι περικοπές περιλαμβάνουν «πληροφορίες που σχετίζονται με τα θύματα και άλλες προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης», έγραψε ο Blanche.

Μια υποσημείωση στα πανομοιότυπα έγγραφα αναφέρει ότι παρόμοιο αίτημα θα κατατεθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη νότια Φλόριντα. Ο Επστάιν δήλωσε ένοχος το 2008 στη Φλόριντα για την προσέλκυση ανήλικης πόρνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επστάιν συνελήφθη το 2019 και αυτοκτόνησε στη φυλακή εβδομάδες αργότερα. Ο Μάξγουελ, μακροχρόνιος έμπιστός του, καταδικάστηκε το 2021 για τη δράση του ως στρατολόγος νεαρών κοριτσιών που αργότερα θα κακοποιούνταν από τον Επστάιν. Επί του παρόντος εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Φλόριντα.

Νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής, ο Τραμπ κατέθεσε μήνυση για δυσφήμιση εναντίον του γίγαντα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ και πολλών δημοσιογράφων της Wall Street Journal, λίγες ώρες αφότου ανέφεραν ότι μια συλλογή από γράμματα γενεθλίων προς τον Επστάιν το 2003 περιείχε ένα «πρόστυχο» μήνυμα με την υπογραφή του Τραμπ.

Ο πρόεδρος αρνήθηκε ότι έγραψε το μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ακόμη, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε χθες Παρασκευή (18/7) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι μήνυση για δυσφήμηση κατά των Dow Jones, News Corp, του μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας Wall Street Journal (WSJ), αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/07/2025 - 12:17
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