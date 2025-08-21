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ΠΑΣΟΚ: Ζητά επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό
Πολιτική
14:29 - 21 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Ζητά επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους σε τουρισμό και επισιτισμό

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την παγκρήτια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, όπου συμμετείχαν τα Εργατικά Κέντρα του νησιού, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού, Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ξενοδόχων, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, η Περιφέρεια Κρήτης και πλήθος θεσμικών και κοινωνικών φορέων, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατάθεση κοινοβουλευτικής Ερώτησης βάσει και του Ψηφίσματος.

Την εν λόγω κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της κας Σπυριδάκη συνυπογράφουν οι υπόλοιποι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Κρήτης: Ελένη Βατσινά - Βουλευτής Ηρακλείου και Τομεάρχης Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Φραγκίσκος (Φρέντυ) Παρασύρης - Βουλευτής Ηρακλείου και Τομεάρχης Ενέργειας, Μανόλης Χνάρης - Βουλευτής Ρεθύμνης και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Β3΄Νότιου Τομέα Αθηνών και Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στην Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, και την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη, οι Βουλευτές επισημαίνουν: «Οι εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ένα πλαίσιο που τους αφήνει χωρίς εισόδημα για τρεις και πλέον μήνες κάθε χρόνο, μέχρι την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. Η αβεβαιότητα αυτή, σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα βασικά αγαθά και το αυξημένο κόστος στέγασης, δημιουργεί συνθήκες εισοδηματικής ασφυξίας.»

Αναδεικνύεται επίσης ότι: «Η εισοδηματική ανασφάλεια αναγκάζει πολλούς έμπειρους εργαζόμενους να εγκαταλείπουν τον κλάδο, με αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που υπονομεύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σύσκεψη του Ηρακλείου: «Η συζήτηση κατέδειξε με σαφήνεια ότι το σημερινό καθεστώς των μόλις τριών μηνών επιδότησης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι κάθε χρόνο μένουν χωρίς κανένα εισόδημα για τρεις έως και τέσσερις μήνες, μέχρι να ξεκινήσει η νέα τουριστική περίοδος.»

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι εργοδότες και εργαζόμενοι, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες τους, συμφώνησαν με τέτοιο πάθος και ενιαία φωνή να διεκδικήσουν από κοινού το δίκαιο αίτημα της παράτασης της επιδότησης ανεργίας.»

Οι Βουλευτές τονίζουν ακόμη ότι η Παράταξη έχει επανειλημμένα καταθέσει τροπολογίες για το θέμα. «Οι εργαζόμενοι αυτοί, παρά τις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς που τους αφήνει για μήνες χωρίς εισόδημα. Το πρόβλημα οξύνθηκε μετά το 2011, όταν τέθηκαν αυστηρά όρια ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εποχικών να χάνει το δικαίωμα επιδότησης.»

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε «τρεις διαβαθμίσεις διάρκειας επιδότησης, έως και πέντε μήνες, ανάλογα με τις ημέρες εργασίας, καθώς και επέκταση της δυνατότητας υπαγωγής σε περισσότερους εργαζόμενους», τονίζοντας ότι η ρύθμιση θα λειτουργήσει ως εργαλείο περιορισμού της αδήλωτης εργασίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως έχουν προηγηθεί δύο κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2024) «στις οποίες το Υπουργείο Εργασίας διατήρησε σιγή ιχθύος, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού περιορίστηκε να τονίσει την αναρμοδιότητά του για το θέμα». Η στάση αυτή, όπως σημειώνεται, αναδεικνύει την απουσία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος με άμεσο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Η Ελλάδα υποδέχθηκε το 2024 πάνω από 33 εκατομμύρια επισκέπτες, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, ενώ ο τουρισμός συνέβαλε με πάνω από 13% στο ΑΕΠ και στήριξε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έναν κλάδο που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας. Κι όμως, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εποχικοί εργαζόμενοι, που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της φιλοξενίας, παραμένουν χωρίς εισόδημα για τρεις και τέσσερις μήνες το χρόνο. Η αντίφαση είναι εξόφθαλμη: την ώρα που ο τουρισμός σπάει ρεκόρ, εκείνοι που τον κρατούν όρθιο να ζουν στην ανασφάλεια και την οικονομική ασφυξία.

Με βάση τα παραπάνω, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καλούν τα αρμόδια Υπουργεία να απαντήσουν στα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα σε επέκταση της χρονικής διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό;
  2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να διασφαλιστεί εισοδηματική ασφάλεια και αξιοπρεπής διαβίωση για χιλιάδες εργαζόμενους που μένουν για μεγάλα διαστήματα χωρίς καμία πηγή εισοδήματος;
  3. Υπάρχει σχεδιασμός για μόνιμη και μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της περιορισμένης διάρκειας επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, που θα αποτρέψει την περαιτέρω αποδυνάμωση του τουριστικού εργατικού δυναμικού;
  4. Σκοπεύει η κυβέρνηση να υιοθετήσει επιτέλους τις συγκεκριμένες προτάσεις και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί επανειλημμένα, και τις οποίες στηρίζει το σύνολο των εργαζομένων και εργοδοτικών φορέων στον τουρισμό;
  5. Σκοπεύουν τα Υπουργεία να δεχτούν κλιμάκιο ή αντιπροσωπεία με μέλη από όλους τους κλάδους (εργαζόμενους, εργοδοτικούς φορείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις) ώστε να τεθεί το ζήτημα σε απευθείας διάλογο και να υπάρξει άμεση θεσμική δέσμευση;
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