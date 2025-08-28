Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων Μεταξά, Χανίων και Πέλλας ύψους €15,3 εκατ.

Στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται η δεύτερη φάση της ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», καθώς και των Γενικών Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας, κατόπιν αποφάσεων του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.350.380 ευρώ. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα επιδιώκεται ενεργειακή εξοικονόμηση και αύξηση της απόδοσης στις κτιριακές υποδομές των μονάδων υγείας. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στα πιο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια λόγω της συνεχούς λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται και θα υλοποιηθούν τα εξής έργα:

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» (δεύτερη φάση), επιφάνειας 21.215 τ.μ., με στόχο τη μετάβαση τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες υψηλότερα, από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β. Το έργο χρηματοδοτείται με 3.788.872,77 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» (δεύτερη φάση), επιφάνειας 49.400 τ.μ., με στόχο την αναβάθμιση από την ενεργειακή κατηγορία Γ στην Α. Περιλαμβάνει επίσης εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η δημόσια δαπάνη για το έργο ανέρχεται σε 5.398.092,75 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας (δεύτερη φάση), που αφορά τις Νοσηλευτικές Μονάδες Γιαννιτσών και Έδεσσας. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον κατά δύο κατηγορίες, από Δ σε Β, με παράλληλη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Το έργο χρηματοδοτείται με 6.163.415,07 ευρώ.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το ΕΣΥ εξελίσσεται, εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται. Σε όσους μιλούν για κατάρρευση, απαντάμε με πράξεις. Η ένταξη της 2ης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά" και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας στο Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο και βιώσιμο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με δημόσια δαπάνη άνω των 15 εκατ. ευρώ, προχωράμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές, ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των νοσοκομείων».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε: «Οι αποφάσεις ένταξης της δεύτερης φάσης της ενεργειακής αναβάθμισης του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά, και των Νοσοκομείων Χανίων και Πέλλας, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη βελτίωση της εικόνας και των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Μια ακόμα απόδειξη της αξιοποίησης κάθε ευρωπαϊκού πόρου προς όφελος της κοινωνίας και της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Ανάλογες αναβαθμίσεις, μέσα από το Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή" του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε 42 Νοσοκομεία, με συνολική δημόσια δαπάνη 169.425.526 ευρώ. Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι παρεμβάσεις αναβάθμισης σε δεκάδες Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη την Επικράτεια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 611,3 εκ. ευρώ. Με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, αξιοποιώντας κάθε ευρώ, με στόχο την Υγεία που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες.»