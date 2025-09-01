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ΥΠΕΘΟ κατά ΠΑΣΟΚ: «Λαϊκίστικοι μηδενισμοί» οι κατηγορίες για το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία
21:28 - 01 Σεπ 2025

ΥΠΕΘΟ κατά ΠΑΣΟΚ: «Λαϊκίστικοι μηδενισμοί» οι κατηγορίες για το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση απαντά με στοιχεία για την πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί αδιαφάνειας και αναποτελεσματικότητας, τονίζει ότι η χώρα πρωταγωνιστεί στην απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με ήδη 21,3 δισ. ευρώ εκταμιευμένα και συνολική αξιοποίηση που αγγίζει το 65% των διαθέσιμων κονδυλίων. Η κυβέρνηση προβάλλει τα έργα που υλοποιούνται σε υγεία, παιδεία, υποδομές και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αφήνοντας –όπως σημειώνει– την κριτική του ΠΑΣΟΚ στην κρίση των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, για πολλοστή φορά, δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας. Στο πλαίσιο της «Μαύρης Βίβλου» που παρουσίασε, επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο, αποφεύγοντας να καταθέσει έστω και μια αξιόπιστη και κοστολογημένη πρόταση διακυβέρνησης.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, απέναντι στις αιτιάσεις για το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παραθέτουμε τα πραγματικά δεδομένα, αφήνοντας τους μηδενιστικούς λαϊκισμούς του ΠΑΣΟΚ στην κρίση των πολιτών.

Αλήθεια 1η : Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.:

  • Είναι 1η μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους ΤΑΑ που έχει εξασφαλίσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (36 δις – 16,3% του ΑΕΠ 2023)
  • Είναι 1η μεταξύ των 27 κρατών μελών ως προς τους πόρους που έχει εκταμιεύσει ως ποσοστό του ΑΕΠ 2023 (21,3 δις ευρώ – 9,7% του ΑΕΠ 2023).
  • Βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών όσον αφορά τις εκταμιεύσεις ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου της (59% του συνολικού προϋπολογισμού της) και με το 6ο αίτημα επίκειται να ανέλθει στο 65%
  • Βρίσκεται στη στενή ομάδα των χωρών που έχουν υποβάλει 6 ή περισσότερα αιτήματα πληρωμής.
  • Έχει εισπράξει 21,3 δις € έχοντας ολοκληρώσει 139 εκπληρωμένα ορόσημα δηλαδή το 37% των οροσήμων όσο και ο μέσος όρος στην ΕΕ. Έχει υποβάλει και 6ο αίτημα πληρωμής με 39 ορόσημα και με την ολοκλήρωση του φθάνει σε επίτευξη τα 178 ορόσημα και στόχους (47%) και σε εκταμιεύσεις τα 23,4 δις ευρώ

Αλήθεια 2η : Ο σχεδιασμός, η διαβούλευση, η διαφάνεια:

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0:

  • Είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους στόχους της ΕΕ
  • Ικανοποιεί επίσης τις σχετικές ευρωπαϊκές συστάσεις για την χώρα μας,
  • Βασίστηκε στην ολοκληρωμένη αναπτυξιακή μελέτη της «Επιτροπής Πισσαρίδη»
  • Το πλήρες σχέδιο (δράσεις, ορόσημα, αιτήματα πληρωμής) είναι δημόσια αναρτημένο, προσβάσιμο στον καθένα.

Αλήθεια 3η : Η υλοποίηση:

  • Η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρά σταθερά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
  • Σχεδόν το 60% των πόρων του προγράμματος έχουν ήδη φτάσει ως έσοδο στην χώρα και με την εκταμίευση του 6ου αιτήματος οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα επίκειται να ανέλθουν σε 23,4 δισ. ευρώ, άρα σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν.
  • Πάνω από το 50% των συνολικών πόρων (19,1 από τα 36 δις) έχουν διατεθεί και καθημερινά διοχετεύονται στην οικονομία ως πληρωμές έργων (10,6 δις €) και ως εκταμιεύσεις δανείων (8,5 δις €).
  • Υλοποιούνται μεγάλες παρεμβάσεις για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, για τη στήριξη της ιδιωτικής οικονομίας, για την ενίσχυση των κοινωνικού πλέγματος και της συνοχής.
  • Η ουσία και τα αποτελέσματα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητά των πολιτών. Η επίδρασή του γίνεται αισθητή μέσα από έργα στην υγεία (Ανακαινίσεις σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, προληπτικές εξετάσεις, ψηφιακά συστήματα στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, αριθμός 1566 για την Υγεία) στην παιδεία (διαδραστικά συστήματα μάθησης στα δημόσια σχολεία, ψηφιακό φροντιστήριο, κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με διακεκριμένα πανεπιστήμια) στέγαση (πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ), στις δημόσιες μεταφορές (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κ.α.) στις υποδομές (Ε65, ΒΟΑΚ, 160 έργα οδικής ασφάλειας, πάνω από 100 έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων), στις συναλλαγές με το Κράτος (ψηφιακός βοηθός MyAIgov, αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας κ.α)

Αλήθεια 4η : Προτεραιότητα και στις εκταμιεύσεις και στην απορρόφηση

Εκταμιεύσεις

  • Είναι εργαλείο που πληρώνει βάσει επιδόσεων (performance based), και όχι βάσει πιστοποιημένων δαπανών. Η ροή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την χώρα έχει συνδεθεί με συγκεκριμένα και συμφωνημένα ορόσημα και στόχους που αφορούν αποκλειστικά στην πρόοδο υλοποίησης των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων και όχι στην πραγματοποίηση δαπανών.
  • Η χώρα έχει υποβάλει 6 αιτήματα πληρωμής, έχει εισπράξει ήδη 21,3 δις ευρώ από τα 5 αιτήματα τα οποία θα ανέλθουν σε 23,4 δις € με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος.

Απορρόφηση:

  • Επιχορηγήσεις : Οι συνολικές πληρωμές για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που έχουν εκτελεστεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έως τις 28/8/2025 έχουν φθάσει τα 10,63 δις €.
  • Δάνεια : ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβασιοποιημένων δανείων φθάνει τα 17,07 δις ευρώ και τα κεφάλαια (δάνεια ΤΑΑ, δάνεια Τραπεζών, εκτίμηση ιδιωτικής συμμετοχής) που έχουν διοχετευθεί στην αγορά φθάνουν στα 8,53 δις €.

Αλήθεια 5η: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα από:

Επιδοτήσεις : Από τα προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταποίησης, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα έχουν εγκριθεί ενισχύσεις ύψους 1,4 δις € σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Χαμηλότοκα δάνεια και εγγυήσεις για την πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό: Τα 276 από τα 505 δάνεια από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δανειοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2,86 δις €, ενώ με εγγύηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και δανεισμό 11.017 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν συνολικά δάνεια ύψους 1,95 δισ.€.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 08:54
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