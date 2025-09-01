Ελληνοτουρκικά: Στον αέρα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Αβέβαιη παραμένει η προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η νέα φάση έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έχει προκαλέσει προβληματισμό, έπειτα και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε επιτεθεί προσωπικά στον νυν Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και του Προέδρου Ερντογάν περί «αιώνα της Τουρκίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε πως τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, «παγωμένο» παραμένει και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την Τουρκία να εκφράζει αντιρρήσεις, τις οποίες απορρίπτει η Αθήνα.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, ενώ ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι ελληνικές ενέργειες διέπονται πάντα από το εθνικό συμφέρον και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, τόνισε πως η στρατηγική των «ήρεμων νερών» έχει διαψευστεί στην πράξη.