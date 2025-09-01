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Στο προσκήνιο το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα – Τα επόμενα βήματα και τα διλήμματα
Πολιτική
21:00 - 01 Σεπ 2025

 Στο προσκήνιο το νέο πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα – Τα επόμενα βήματα και τα διλήμματα

Reporter.gr Newsroom
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Το πολιτικό του αποτύπωμα επιχειρεί να επαναχαράξει ο Αλέξης Τσίπρας, με ένα χρονοδιάγραμμα κινήσεων που δείχνει να οδηγεί σταδιακά στην ανακοίνωση ενός νέου κομματικού φορέα. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις αναμένεται να καθυστερήσουν, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να κινηθεί προσεκτικά και να προετοιμάσει το έδαφος σε πολλαπλά επίπεδα.

Επόμενος σημαντικός σταθμός θεωρείται η παρουσία του στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, μία ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η χρονική συγκυρία αναβιώνει το γνώριμο δίπολο Μητσοτάκη–Τσίπρα, δίνοντας στο εγχείρημά του χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η έκδοση του βιβλίου του, όπου θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015–2019. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια ανακοίνωση του νέου φορέα θα έρθει μετά την παρουσίαση του βιβλίου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στελέχωση του νέου φορέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας επιθυμεί να αναδείξει πρόσωπα άφθαρτα, χωρίς βαρύ πολιτικό φορτίο, προκειμένου να σηματοδοτήσει μία νέα αρχή, χωρίς όμως να αποκλείει παλαιούς συνοδοιπόρους. Ο διάλογος με στελέχη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Αριστεράς βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με πρόσωπα που προέρχονται από το άλλοτε ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, φαίνεται πως στελέχη με έντονα διχαστικό αποτύπωμα, όπως οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, δύσκολα θα βρουν θέση στην πρώτη γραμμή.

Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα τι μέλλει γενέσθαι με τη βουλευτική του έδρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά πιθανή, ωστόσο δεν είναι σαφές αν θα παραδώσει την έδρα του.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα φέρεται να είναι, όπως αναφέρθηκε στο δελτίο του OPEN, η παρουσίαση ενός ολιστικού σχεδίου για τη χώρα, με αιχμή την κατηγορία ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση έχουν καταφέρει να αρθρώσουν μια συνεκτική πρόταση για τη χώρα.

Να σημειωθεί ακόμη ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το πιθανό νέο κόμμα του άλλοτε προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να κινείται σε μάλλον ρηχά νερά, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο όταν προχωρήσει στην ανακοίνωση ίδρυσης του νέου φορέα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 00:38
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